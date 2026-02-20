Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Para el 2026, el festival Tecate Emblema se realizará los días sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026, con un encabezado de alto perfil que incluye a Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Cazzu y Kenia Os, consolidando su apuesta por artistas de alcance internacional en su quinta edición.
Uno de los rasgos más destacados del cartel es la alta representación femenina. De los 33 proyectos confirmados, al menos 15 están liderados por mujeres o cuentan con una participación femenina central, lo que coloca al Tecate Emblema por encima de otros festivales de gran formato en la capital, como Vive Latino y Corona Capital.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Auu! Shakira confirma concierto gratis en el Zócalo el 1 de marzo
CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL FESTIVAL TECATE EMBLEMA
Se realizará los días sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en el Viaducto Río de la Piedad en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.
Es importante destacar que, pese a que ya se dio a conocer el line up oficial y los días del festival, aún no se ha dado a conocer la división de artistas por día ni los horarios.
En este sentido, hay que mencionar que esta información se probablemente se publicará en abril, como tradicionalmente ha ocurrido.
OTROS ARTISTAS DESTACADOS QUE ESTARÁN EN EL TECATE EMBLEMA
Además de los headliners, el festival reunirá a nombres que han generado amplia expectativa:
* Gloria Trevi.
* Paris Hilton.
* LP.
* Bruses.
* Zara Larsson.
* NSQK.
* Lola Índigo.
VENTA Y PREVENTA DE BOLETOS PARA EL TECATE EMBLEMA
La preventa Banamex está programada para el 25 de febrero, con acceso priority el 24, y la venta general comenzará el 26 de febrero. El abono general tendrá un costo de 2,335 pesos en fase 1 y 2,660 pesos en fase 2, con incrementos conforme avance la venta o se acerque la fecha del festival.
TE PUEDE INTERESAR: Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército
Con un cartel robusto y un enfoque claro en la diversidad de talento, el Tecate Emblema 2026 se perfila como uno de los eventos musicales más potentes del primer semestre del año en la Ciudad de México.