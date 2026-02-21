Arranca la etapa local de la Copa Bimbo 2026 en Saltillo con más de 30 equipos

Con la participación de más de 30 equipos de nivel primaria, este fin de semana arrancó la etapa local de la Copa Bimbo 2026, en la que escuelas y colegios de Saltillo buscarán avanzar a la siguiente fase del certamen y representar a Coahuila en la instancia regional.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en las instalaciones de Rancho Seco, donde se dieron cita autoridades deportivas y representantes de la iniciativa privada para formalizar el inicio de la competencia. El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, encabezó el acto protocolario acompañado por Marco Dávila Rodríguez, director de Rancho Seco, así como Mauro Pérez, director comercial de Grupo Bimbo.

Tras el mensaje de bienvenida a los equipos participantes, se realizó la patada inaugural que marcó el comienzo de los encuentros que se disputarán durante los próximos fines de semana. La fase local contempla una serie de partidos entre instituciones educativas que buscan obtener su pase a la siguiente ronda dentro de este torneo que reúne a estudiantes de distintas zonas de la ciudad.

La Copa Bimbo es una competencia dirigida a niñas y niños de nivel básico, con el objetivo de promover la práctica del futbol como parte de su formación integral, además de fomentar la convivencia entre comunidades escolares mediante el deporte.