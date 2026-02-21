Arranca la etapa local de la Copa Bimbo 2026 en Saltillo con más de 30 equipos

Fútbol
/ 21 febrero 2026
    Arranca la etapa local de la Copa Bimbo 2026 en Saltillo con más de 30 equipos
    Autoridades deportivas realizaron la patada inaugural del torneo en las instalaciones de Rancho Seco. FOTO: FB/INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Corin Zúñiga
Corin Zúñiga

Las instituciones educativas buscan avanzar a la siguiente ronda y obtener el derecho de representar a Coahuila en la fase regional del torneo

Con la participación de más de 30 equipos de nivel primaria, este fin de semana arrancó la etapa local de la Copa Bimbo 2026, en la que escuelas y colegios de Saltillo buscarán avanzar a la siguiente fase del certamen y representar a Coahuila en la instancia regional.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en las instalaciones de Rancho Seco, donde se dieron cita autoridades deportivas y representantes de la iniciativa privada para formalizar el inicio de la competencia. El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, encabezó el acto protocolario acompañado por Marco Dávila Rodríguez, director de Rancho Seco, así como Mauro Pérez, director comercial de Grupo Bimbo.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro es líder del UAE Tour 2026 tras ganar la sexta etapa en Jebel Hafeet

Tras el mensaje de bienvenida a los equipos participantes, se realizó la patada inaugural que marcó el comienzo de los encuentros que se disputarán durante los próximos fines de semana. La fase local contempla una serie de partidos entre instituciones educativas que buscan obtener su pase a la siguiente ronda dentro de este torneo que reúne a estudiantes de distintas zonas de la ciudad.

La Copa Bimbo es una competencia dirigida a niñas y niños de nivel básico, con el objetivo de promover la práctica del futbol como parte de su formación integral, además de fomentar la convivencia entre comunidades escolares mediante el deporte.

Durante esta etapa, los equipos tendrán la oportunidad de medirse entre sí en busca del campeonato local, el cual otorgará el derecho de representar a la entidad en la siguiente fase del torneo. Cada jornada será clave para definir a las escuadras que continuarán en el camino hacia las rondas eliminatorias.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de actividades también contribuye a impulsar hábitos saludables desde edades tempranas, al incentivar la participación en actividades físicas organizadas dentro de un entorno escolar.

Las acciones del torneo continuarán desarrollándose en las próximas semanas, conforme avance el calendario establecido para esta fase, en la que decenas de estudiantes buscan mantenerse en competencia y acercarse a la posibilidad de representar a Coahuila en la siguiente instancia de la Copa Bimbo 2026.

