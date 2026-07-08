Justin Bieber se suma a Madonna, Shakira y BTS para el show de medio tiempo de la Final del Mundial

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    Justin Bieber se suma a Madonna, Shakira y BTS para el show de medio tiempo de la Final del Mundial
    Logro. Justin Bieber volverá a un escenario de talla internacional como parte del primer Show de Medio Tiempo en una Final de la Copa Mundial de la FIFA. FOTO: ESPECIAL

La FIFA confirmó al cantante canadiense como parte del elenco del espectáculo que acompañará el duelo por el título el próximo 19 de julio

Sin duda, la FIFA quiere dejar claro que en esta Copa Mundial de Fútbol la música y el entretenimiento van de la mano con la justa en las canchas, ya que este miércoles confirmó a la estrella pop canadiense Justin Bieber como otro de los artistas que actuarán en el Show de Medio Tiempo del partido final.

“¡Justin Bieber coencabezará el primer Show de Medio Tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA junto a Madonna, Shakira y BTS!”, escribió la cuenta oficial de la competencia internacional en sus redes sociales.

Este se convirtió en otro de los regresos especiales del cantante, quien en abril se presentó como artista principal durante Coachella y llamó la atención por su peculiar forma de ofrecer el espectáculo.

UN SHOW MUY MEDIÁTICO

Hace semanas trascendió que la intención es construir un evento de escala global, producido por Global Citizen, bajo un concepto similar al del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, aunque adaptado al contexto de la Copa del Mundo.

https://vanguardia.com.mx/show/orgullo-coahuilense-premios-ariel-2026-nominan-al-actor-lagunero-hector-kotsifakis-KB22014097

Chris Martin, cantante de Coldplay, es uno de los principales productores y organizadores del espectáculo con el que se cerrará, musicalmente, la Copa Mundial.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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