Justin Bieber se suma a Madonna, Shakira y BTS para el show de medio tiempo de la Final del Mundial
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La FIFA confirmó al cantante canadiense como parte del elenco del espectáculo que acompañará el duelo por el título el próximo 19 de julio
Sin duda, la FIFA quiere dejar claro que en esta Copa Mundial de Fútbol la música y el entretenimiento van de la mano con la justa en las canchas, ya que este miércoles confirmó a la estrella pop canadiense Justin Bieber como otro de los artistas que actuarán en el Show de Medio Tiempo del partido final.
“¡Justin Bieber coencabezará el primer Show de Medio Tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA junto a Madonna, Shakira y BTS!”, escribió la cuenta oficial de la competencia internacional en sus redes sociales.
Este se convirtió en otro de los regresos especiales del cantante, quien en abril se presentó como artista principal durante Coachella y llamó la atención por su peculiar forma de ofrecer el espectáculo.
UN SHOW MUY MEDIÁTICO
Hace semanas trascendió que la intención es construir un evento de escala global, producido por Global Citizen, bajo un concepto similar al del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, aunque adaptado al contexto de la Copa del Mundo.
Chris Martin, cantante de Coldplay, es uno de los principales productores y organizadores del espectáculo con el que se cerrará, musicalmente, la Copa Mundial.