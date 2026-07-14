Confirma la FIFA a Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams para la ceremonia de clausura del Mundial

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    Confirma la FIFA a Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams para la ceremonia de clausura del Mundial
    Fiesta. La final del Mundial contará con una producción repleta de estrellas internacionales, incluyendo un histórico show de medio tiempo. FOTO: ARCHIVO

La FIFA reveló nuevas figuras que participarán en la despedida del torneo, además del histórico espectáculo de medio tiempo encabezado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber

Una verdadera lluvia de celebridades es la que, aparentemente, habrá en la final de la Copa Mundial de la FIFA. Este martes, el organismo dio a conocer que Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed participarán en la ceremonia de clausura.

La cita será el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de la sede Nueva York/Nueva Jersey, donde se reunirá este elenco de talentos con el objetivo de amenizar y dar realce al esperado cierre del torneo.

La cantante Jennifer Hudson, ganadora del EGOT, interpretará una versión “especial” del himno nacional de Estados Unidos, anunció la FIFA en un comunicado emitido este martes.

UNA FIESTA FUTBOLERA

El espectáculo que servirá para cerrar el Mundial será producido en colaboración con la empresa italiana de producción de eventos Balich Wonder Studio. Aunque la FIFA no ha revelado cómo será la ceremonia, aseguró que destacará “la pasión, la emoción y el carácter global” del torneo.

La ceremonia de apertura del Mundial reunió en México a figuras como Shakira; los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda y Lila Downs; el venezolano Danny Ocean; el colombiano J Balvin; la sudafricana Tyla, y las agrupaciones Maná y Los Ángeles Azules.

En Estados Unidos actuaron Katy Perry, la estrella del K-pop LISA, la brasileña Anitta, el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, mientras que en Canadá participaron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

@shakira Me at rehearsals yesterday before hitting the @FIFA World Cup stage! 🎤 @Burna Boy ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy

LA APUESTA

La FIFA también tiene previsto un espectáculo musical durante el descanso de la final, por primera vez en la historia del torneo. En él actuarán Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.

@katycatschile El dúo que no sabías que necesitabas, Katy Perry y Tius Luka! Ambos dándolo todo en la presentación de Wonder en la FIFA 2026. ⚽ #katyperry #kp7 #wonder #fifa #tiusluka ♬ WONDER - Katy Perry
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El show de medio tiempo, característico del deporte estadounidense y mundialmente famoso por el Super Bowl de la NFL, hará que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios. (Con información de EFE).

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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