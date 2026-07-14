Confirma la FIFA a Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams para la ceremonia de clausura del Mundial

Una verdadera lluvia de celebridades es la que, aparentemente, habrá en la final de la Copa Mundial de la FIFA. Este martes, el organismo dio a conocer que Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed participarán en la ceremonia de clausura.

La cita será el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de la sede Nueva York/Nueva Jersey, donde se reunirá este elenco de talentos con el objetivo de amenizar y dar realce al esperado cierre del torneo.

La cantante Jennifer Hudson, ganadora del EGOT, interpretará una versión “especial” del himno nacional de Estados Unidos, anunció la FIFA en un comunicado emitido este martes.