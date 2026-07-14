Confirma la FIFA a Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams para la ceremonia de clausura del Mundial
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La FIFA reveló nuevas figuras que participarán en la despedida del torneo, además del histórico espectáculo de medio tiempo encabezado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber
Una verdadera lluvia de celebridades es la que, aparentemente, habrá en la final de la Copa Mundial de la FIFA. Este martes, el organismo dio a conocer que Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed participarán en la ceremonia de clausura.
La cita será el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, de la sede Nueva York/Nueva Jersey, donde se reunirá este elenco de talentos con el objetivo de amenizar y dar realce al esperado cierre del torneo.
La cantante Jennifer Hudson, ganadora del EGOT, interpretará una versión “especial” del himno nacional de Estados Unidos, anunció la FIFA en un comunicado emitido este martes.
UNA FIESTA FUTBOLERA
El espectáculo que servirá para cerrar el Mundial será producido en colaboración con la empresa italiana de producción de eventos Balich Wonder Studio. Aunque la FIFA no ha revelado cómo será la ceremonia, aseguró que destacará “la pasión, la emoción y el carácter global” del torneo.
La ceremonia de apertura del Mundial reunió en México a figuras como Shakira; los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda y Lila Downs; el venezolano Danny Ocean; el colombiano J Balvin; la sudafricana Tyla, y las agrupaciones Maná y Los Ángeles Azules.
En Estados Unidos actuaron Katy Perry, la estrella del K-pop LISA, la brasileña Anitta, el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, mientras que en Canadá participaron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.
@shakira Me at rehearsals yesterday before hitting the @FIFA World Cup stage! 🎤 @Burna Boy ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy
LA APUESTA
La FIFA también tiene previsto un espectáculo musical durante el descanso de la final, por primera vez en la historia del torneo. En él actuarán Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.
@katycatschile El dúo que no sabías que necesitabas, Katy Perry y Tius Luka! Ambos dándolo todo en la presentación de Wonder en la FIFA 2026. ⚽ #katyperry #kp7 #wonder #fifa #tiusluka ♬ WONDER - Katy Perry
El show de medio tiempo, característico del deporte estadounidense y mundialmente famoso por el Super Bowl de la NFL, hará que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios. (Con información de EFE).