Mayweather vs Pacquiao II: ¿Por qué peligra la revancha? Sin sede oficial y con cambios de formato

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Deportes
/ 29 marzo 2026
    Mayweather vs Pacquiao II: ¿Por qué peligra la revancha? Sin sede oficial y con cambios de formato
    Floyd Mayweather sembró dudas sobre la revancha ante Manny Pacquiao al revelar que no hay sede confirmada y que el combate sería una exhibición, no una pelea oficial. FOTO: ESPECIAL

Floyd Mayweather Jr. volvió a sacudir el panorama del boxeo al poner en duda la esperada revancha ante Manny Pacquiao, luego de asegurar que no hay sede definida y que el combate sería una exhibición

La revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volvió a quedar envuelta en incertidumbre, luego de que el propio excampeón estadounidense enfriara el proyecto al asegurar que todavía no existe una sede cerrada para el combate y que, además, el evento sería una exhibición, no una pelea profesional.

La declaración cambió de golpe el tono con el que se había presentado uno de los posibles grandes espectáculos del boxeo en 2026.

El tema tomó fuerza porque, desde febrero, se anunció que Mayweather y Pacquiao volverían a encontrarse el próximo 19 de septiembre, en el Sphere de Las Vegas, con transmisión global por Netflix.

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Incluso, la plataforma se promocionó el evento bajo ese escenario, lo que impulsó la conversación entre aficionados que esperaban una reedición formal del histórico combate de 2015.

Sin embargo, el nuevo mensaje de Mayweather abrió un frente de dudas. “Money” dejó claro que la sede todavía no está definida y que el combate no contaría para el récord de ninguno de los dos.

Esa postura contrasta con la narrativa previa del anuncio, en la que la función había sido presentada como una revancha profesional de alto perfil.

El cambio no es menor. Manny Pacquiao había sido vinculado a una segunda pelea con Mayweather en un contexto que apuntaba a la competencia real y no solo al espectáculo, mientras que ahora el panorama luce más frágil por la falta de certezas logísticas y deportivas.

A ello se suma que ambos nombres siguen generando enorme atención mediática, pero también un debate entre aficionados y especialistas sobre si una nueva cita entre las dos leyendas debe sostenerse como combate oficial o como simple show.

En redes sociales, el ruido alrededor de la pelea se ha mantenido vivo justamente por esa contradicción: por un lado, continúan circulando publicaciones que la ubican en Las Vegas y bajo el paraguas de Netflix.

Por el otro, las palabras recientes de Mayweather sembraron dudas sobre el inmueble, la naturaleza del evento y su viabilidad final. Esa diferencia entre lo promocionado y lo dicho ahora por el estadounidense es lo que hoy tiene a la revancha en una zona gris.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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