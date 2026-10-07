Medio Maratón del Sarape 2027 ya tiene fecha: será el 31 de enero en Saltillo

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    Medio Maratón del Sarape 2027 ya tiene fecha: será el 31 de enero en Saltillo
    Saltillo será nuevamente el escenario del Medio Maratón del Sarape, cuya nueva edición se realizará en enero de 2027. FOTO: MEDIO MARATÓN DEL SARAPE

La organización confirmó la fecha de la próxima edición del Medio Maratón del Sarape, que volverá a las calles de Saltillo el domingo 31 de enero de 2027

La cuenta regresiva para una nueva edición del Medio Maratón del Sarape ya comenzó. La organización confirmó que la carrera regresará a las calles de Saltillo el 31 de enero de 2027, con las distancias de 21K y 7K.

Después de la edición de 2026, que reunió a cientos de corredores y amplió su capacidad de participación, el evento ya tiene definida la fecha para su siguiente capítulo, por lo que los aficionados al atletismo podrán marcar desde ahora el último domingo de enero en el calendario.

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Bajo el nombre de Medio Maratón del Sarape 2027, la competencia mantendrá las dos distancias anunciadas: el medio maratón de 21 kilómetros y la prueba de 7 kilómetros, con Saltillo, Coahuila, como escenario.

La confirmación fue realizada a través de las redes sociales del evento, donde se invitó a los corredores a prepararse para una jornada que volverá a combinar el reto deportivo con algunos de los elementos que identifican a la capital coahuilense.

“Kilómetros, reto y esa sensación que solo se vive cruzando una meta” es parte del mensaje con el que se dio a conocer la fecha, en una convocatoria que comienza a generar expectativa entre quienes ya participaron en las ediciones anteriores y quienes buscan incorporarse por primera vez.

La edición de 2026 tuvo como uno de sus principales atractivos una ruta vinculada con la identidad de Saltillo, con salida y meta en el Estadio Francisco I. Madero y el paso por puntos representativos de la ciudad. Para 2027, la organización ya confirmó las distancias, aunque todavía están pendientes por anunciarse detalles como el proceso de inscripciones, costos, horarios, recorrido y número de participantes.

Con la fecha definida, los corredores ya tienen el primer dato para comenzar a preparar su calendario deportivo de 2027: domingo 31 de enero será el día en que el Medio Maratón del Sarape vuelva a tomar las calles de Saltillo.

La cita será nuevamente en enero, con dos opciones para los participantes: los 21 kilómetros para quienes busquen completar el reto del medio maratón y los 7 kilómetros para quienes prefieran una distancia más corta.

Por ahora, la invitación está hecha para comenzar la preparación y apartar la fecha. Los detalles sobre inscripciones y logística serán dados a conocer posteriormente por los organizadores.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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