Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi

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    Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi
    Publicidad de Sancor Seguros causa risas y molestias entre los aficionados en el homenaje de despedida de Messi. VANGUARDIA

Las redes estallaron con reacciones tras la aparición de la marca en el cierre del partido de la Selección Argentina.

La marca Sancor Seguros se convirtió en tendencia principal en redes sociales tras el partido de la Selección Argentina. La molestia y las risas de los aficionados surgieron durante el show de homenaje dedicado a Lionel Messi en el Estadio Monumental.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/messi-firma-una-despedida-perfecta-con-argentina-gol-dos-asistencias-y-goleada-ante-benin-DO23963770

El detonante fue un espectáculo de drones proyectado en el cielo nocturno. Durante el tributo al capitán argentino, los drones formaron la marca del sponsor publicitario.

La reacción del público fue inmediata tanto en el estadio como en plataformas digitales. Los asistentes expresaron su desacuerdo con silbidos, mientras que en X se multiplicaron los memes y comentarios críticos.

Los usuarios cuestionaron la oportunidad comercial del anuncio. La mayoría coincidía en que la presencia publicitaria interrumpió un momento que debía ser de homenaje exclusivo para el futbolista.

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Las tendencias digitales reflejaron el impacto de la transmisión. En pocos minutos, las menciones a la empresa aseguradora superaron los miles de comentarios y publicaciones virales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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