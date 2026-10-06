Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi

La marca Sancor Seguros se convirtió en tendencia principal en redes sociales tras el partido de la Selección Argentina. La molestia y las risas de los aficionados surgieron durante el show de homenaje dedicado a Lionel Messi en el Estadio Monumental.

El detonante fue un espectáculo de drones proyectado en el cielo nocturno. Durante el tributo al capitán argentino, los drones formaron la marca del sponsor publicitario.

La reacción del público fue inmediata tanto en el estadio como en plataformas digitales. Los asistentes expresaron su desacuerdo con silbidos, mientras que en X se multiplicaron los memes y comentarios críticos.