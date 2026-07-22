Messi es el mejor jugador del Mundial 2026, según la IFFHS... ’por la autoridad incuestionable de los datos’

El anuncio se realizó el 19 de julio, pocas horas después de la final disputada en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde España venció 1-0 a Argentina en tiempos extra. Pese a quedarse a un paso del bicampeonato mundial, el capitán argentino fue considerado el futbolista más determinante del campeonato por la organización con sede en Alemania.

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol ( IFFHS ) otorgó a Lionel Messi el reconocimiento como Mejor Jugador del Mundial 2026 , una distinción basada exclusivamente en el rendimiento estadístico de cada futbolista a lo largo del torneo.

Para la IFFHS, los números hablaron por sí solos. Su sistema de evaluación ponderó el desempeño individual durante todo el torneo y colocó a Messi en el primer lugar gracias a una campaña que combinó eficacia ofensiva, regularidad y protagonismo en los momentos decisivos.

LOS NÚMEROS QUE RESPALDAN SU DISTINCIÓN

Durante el Mundial 2026, Messi disputó los siete encuentros oficiales que contabilizó la metodología de la IFFHS, registrando 8 goles, 4 asistencias y un promedio de 8.33 puntos por partido, cifras que lo colocaron por encima del resto de los futbolistas evaluados.

Su impacto fue constante desde el inicio del certamen. Debutó con un hat-trick frente a Argelia, posteriormente marcó un doblete ante Austria, encuentro en el que se convirtió momentáneamente en el máximo goleador histórico de los Mundiales, y en la semifinal frente a Inglaterra aportó dos asistencias que resultaron fundamentales para que Argentina avanzara a la final.

En total, el astro rosarino participó directamente en 12 anotaciones, consolidándose como el jugador con mayor influencia ofensiva del campeonato y demostrando una vigencia que pocos futbolistas han logrado mantener a los 39 años.

”LA AUTORIDAD INCUESTIONABLE DE LOS DATOS”

La metodología de la IFFHS no depende de votaciones ni de apreciaciones subjetivas. El organismo utiliza un índice de rendimiento que combina calificaciones por partido, goles, asistencias y peso específico de las actuaciones en las rondas eliminatorias.

Antes de la final, Messi registraba una valoración de 8.91, muy por encima del francés Kylian Mbappé, quien alcanzó 6.73, mientras que el inglés Jude Bellingham ocupó el tercer lugar con 6.32.

”El veredicto es inequívoco”, señaló la IFFHS en su comunicado oficial, donde añadió que el reconocimiento fue otorgado “por la autoridad incuestionable de los datos” y no por prestigio, popularidad o percepciones externas.

UN PREMIO DISTINTO AL QUE ENTREGA LA FIFA

El galardón entregado por la IFFHS es independiente del Balón de Oro que concede la FIFA, reconocimiento que en esta edición fue para el español Rodri, elegido mediante la votación de periodistas y especialistas internacionales.

Por su parte, Kylian Mbappé terminó como máximo anotador del torneo con 10 goles, suficientes para quedarse con la Bota de Oro, mientras que Messi recibió el Balón de Plata de la FIFA como segundo mejor jugador del campeonato.

Más allá de los distintos criterios de evaluación, el desempeño del capitán argentino también fortaleció su legado histórico. Con los 8 goles convertidos en esta Copa del Mundo llegó a 21 anotaciones mundialistas, cifra que lo coloca entre los máximos goleadores de la historia del torneo. Además, con 13 asistencias, continúa siendo el futbolista con más pases de gol registrados en los Mundiales.

La IFFHS también incluyó a Lionel Messi dentro del Equipo Ideal del Mundial 2026, un reconocimiento adicional que confirma el peso específico del delantero en una competencia donde volvió a ser el principal referente de la selección dirigida por Lionel Scaloni.