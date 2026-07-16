‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026

Sin embargo, una vez terminado el partido, las miradas no solo se centraron en el resultado. También captaron la atención las declaraciones de Lionel Messi , quien aprovechó el momento para responder a quienes han cuestionado el recorrido de la Albiceleste durante el torneo.

La Selección de Argentina volvió a confirmar su lugar entre las grandes potencias del futbol internacional. Con una remontada de 2-1 sobre Inglaterra , el conjunto dirigido por Lionel Scaloni aseguró su presencia en una nueva final de la Copa del Mundo , donde buscará defender el título conquistado cuatro años atrás.

El capitán argentino dejó un mensaje firme en defensa de su equipo y aseguró que los éxitos obtenidos por esta generación son consecuencia del trabajo realizado dentro del campo, descartando cualquier tipo de privilegio o ayuda externa.

”NADIE NOS REGALÓ NADA”, EL MENSAJE DE MESSI

En la zona mixta, el ocho veces ganador del Balón de Oro fue directo al hablar sobre las críticas que han acompañado a Argentina a lo largo de la competencia.

”Venimos de ser campeones del mundo, venimos siendo los mejores durante los últimos cuatro años. Duela a quien le duela y digan lo que digan, a este grupo nadie le ha regalado nada”, expresó Messi al analizar la clasificación de su selección a una nueva final mundialista.

Las palabras del capitán fueron interpretadas como una respuesta a quienes han señalado que Argentina habría recibido decisiones favorables durante el campeonato. Para Messi, el recorrido del equipo es resultado del compromiso, la disciplina y el esfuerzo mostrado en cada partido.

El delantero también destacó el respaldo de la afición argentina y aseguró sentirse orgulloso de seguir entregándole alegrías a un país que ha acompañado a esta generación desde el inicio del proceso encabezado por Scaloni.

UN LÍDER QUE SIGUE MARCANDO DIFERENCIAS

Aunque su nombre no apareció en el marcador de las semifinales, la influencia de Lionel Messi volvió a ser determinante para el funcionamiento ofensivo de la Albiceleste.

El atacante participó directamente en la remontada al asistir a Enzo Fernández y Lautaro Martínez, autores de los goles que permitieron darle vuelta al marcador frente a Inglaterra en los minutos decisivos del encuentro.

Más allá de las estadísticas, Messi volvió a demostrar por qué continúa siendo el eje futbolístico y emocional de la selección argentina. Su visión de juego, capacidad para generar espacios y liderazgo dentro del campo fueron fundamentales para mantener vivo el sueño del bicampeonato.

Con cada actuación, el capitán sigue ampliando un legado que lo mantiene entre los futbolistas más influyentes de la historia del futbol.

ARGENTINA VA POR EL BICAMPEONATO ANTE ESPAÑA

Tras superar una complicada semifinal, Argentina tendrá ahora un nuevo desafío frente a España, una de las selecciones más consistentes del Mundial 2026.

La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo, mientras que el conjunto español ha destacado por su solidez defensiva y una de las ofensivas más efectivas del torneo. El enfrentamiento también representa un atractivo duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos figuras que protagonizan una de las historias más llamativas de esta Copa del Mundo.

Messi reconoció que el partido será uno de los mayores retos para su selección debido al nivel mostrado por España durante toda la competencia. Aun así, reiteró que el objetivo del grupo permanece intacto: competir al máximo nivel y luchar por una nueva estrella para el futbol argentino.

UNA GENERACIÓN QUE QUIERE SEGUIR HACIENDO HISTORIA

Desde la conquista del Mundial de 2022, Argentina ha mantenido una base sólida de futbolistas que continúan compitiendo en la élite internacional.

Para Lionel Messi, esa continuidad ha sido clave para que el equipo conserve una identidad clara y una mentalidad ganadora, factores que han permitido mantenerse entre las selecciones más competitivas del planeta.

”A este grupo nadie le ha regalado nada”, insistió el capitán, una frase que resume el sentir de un plantel que busca consolidar una época dorada para el futbol argentino y volver a levantar el trofeo más importante del deporte.