‘No hubo falta de respeto de seleccionados argentinos’... Sheinbaum descarta desaire de Messi a Trump

Las imágenes dieron pie a diversas interpretaciones y usuarios señalaron que el capitán argentino habría ignorado deliberadamente al mandatario estadounidense. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , quien estuvo presente en el protocolo oficial, rechazó esa versión y aseguró que el comportamiento de los jugadores respondió al momento deportivo que atravesaban.

La ceremonia de premiación de la Copa Mundial de la FIFA generó una ola de comentarios en redes sociales luego de que circularan videos en los que algunos integrantes de la selección argentina , incluido Lionel Messi , aparentemente pasaban de largo frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante la entrega de medallas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los futbolistas argentinos acababan de perder la final y aún procesaban la derrota, por lo que su atención estaba completamente enfocada en el resultado del partido y en el cierre del torneo.

“En ningún momento hubo alguna falta de respeto. En ningún momento. Messi iba concentrado en lo que habían vivido y en ese momento”, declaró la presidenta al responder a los cuestionamientos sobre la actitud del delantero argentino.

MESSI VIVÍA EL DOLOR DE LA DERROTA, AFIRMA LA PRESIDENTA

Sheinbaum relató que tuvo la oportunidad de observar de cerca a los integrantes del conjunto sudamericano debido a que participó en la ceremonia de premiación entregando el Balón de Oro al mejor jugador del campeonato.

La mandataria describió un ambiente marcado por la tristeza de los futbolistas argentinos, quienes acababan de quedarse con el subcampeonato después de disputar una final de alta intensidad frente a la selección de España.

“Es normal, natural. Tenían este sentido de tristeza por no haber sido campeones, lo más natural del mundo, y particularmente Messi iba muy concentrado en lo que habían vivido y en haber quedado en segundo lugar”, expresó.

Según explicó, después de recibir sus medallas, los jugadores se dirigieron directamente hacia la zona del estadio donde se encontraban los aficionados argentinos para agradecer el apoyo recibido durante el torneo, mientras el equipo español celebraba la conquista del campeonato mundial.

LAS REDES SOCIALES AMPLIFICARON LA POLÉMICA

La difusión de fragmentos de video sin el contexto completo alimentó el debate en plataformas digitales, donde miles de usuarios interpretaron los gestos y recorridos de los jugadores como un supuesto desaire hacia el presidente estadounidense.

Sin embargo, Sheinbaum insistió en que el protocolo de premiación se desarrolló con normalidad y que ninguno de los participantes mostró una actitud irrespetuosa hacia las autoridades presentes en el escenario.

La presidenta sostuvo que la intensidad emocional que acompaña una final mundialista explica en gran medida el comportamiento de los deportistas, especialmente de quienes terminan el torneo con el subcampeonato después de haber estado tan cerca del título.

El episodio volvió a demostrar cómo las imágenes aisladas pueden generar interpretaciones distintas cuando se difunden en redes sociales sin el contexto de los hechos ocurridos durante el evento.

SU PRESENCIA FUE COMO REPRESENTANTE DEL ESTADO MEXICANO

Sheinbaum también aprovechó para aclarar que su participación en la ceremonia de premiación no obedeció a una invitación de carácter personal, sino a su calidad de representante del Estado mexicano, uno de los países organizadores de la Copa Mundial de la FIFA.

La mandataria recordó que México comparte la organización del torneo con Estados Unidos y Canadá, por lo que su presencia formó parte del protocolo institucional previsto para la ceremonia de clausura.

En ese contexto, reiteró que el evento transcurrió en un ambiente de respeto entre autoridades, jugadores y representantes de los países participantes, descartando cualquier incidente diplomático derivado de la actitud de los seleccionados argentinos.

Las declaraciones buscan cerrar la controversia generada tras la viralización de los videos y ofrecer una explicación desde la perspectiva de una de las autoridades que presenció de primera mano el desarrollo de la premiación.