Mets, en el despeñadero; Nacionales hunden más a los de por sí castigados por las lesiones

El momento clave llegó cuando Abrams aprovechó un cambio colgado y mandó la pelota 403 pies al jardín derecho-central , silenciando a los Mets y confirmando que su temporada se está convirtiendo en una pesadilla. El batazo llegó después del sencillo de Luis García Jr. y de que Daylen Lile se embasara tras evitar el doble play.

La crisis de los Mets de Nueva York no da tregua. Este jueves, CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para darle la vuelta al juego y guiar a los Nacionales de Washington a una victoria de 5-4 , resultado que profundiza el desplome del equipo neoyorquino, que ya suma 17 derrotas en sus últimos 20 partidos .

Desde temprano, Washington también dio un golpe anímico cuando James Wood le robó un jonrón a Juan Soto con una atrapada espectacular en salto contra el muro del jardín derecho en la primera entrada.

Con este resultado, los Mets quedaron con el peor récord de toda la MLB: 10-21, y un porcentaje de victorias de .323, el cuarto peor inicio del equipo en su historia moderna, solo detrás de 1962, 1964 y 1981.

Y eso no es todo: Nueva York, que arrancó el año con la nómina más alta de Grandes Ligas (358.4 millones de dólares), cerró una mala estadía en casa con marca de 3-6 y ahora viajará a California para una gira de nueve juegos, con el ambiente completamente enrarecido.

Aunque los Mets habían reaccionado en el juego con un jonrón de tres carreras de MJ Meléndez y un doble impulsor de Mark Vientos, terminaron desperdiciando otra ventaja, cayendo en un partido en el que estuvieron arriba por décima vez en la temporada.

Para rematar, Gus Varland consiguió cuatro outs y firmó su segundo salvamento, incluyendo el ponche final al dominicano Ronny Mauricio, con el venezolano Francisco Álvarez varado en segunda base.

Washington había tomado ventaja desde la primera entrada con un rally marcado por un error: el dominicano Freddy Peralta realizó un tiro descontrolado, lo que permitió que el venezolano Jorbit Vivas anotara desde primera. Posteriormente, Nasim Núñez también timbró gracias al sencillo de Jacob Young, mientras Abrams ya había contribuido antes con un sencillo productor.

LESIONES, OTRO ENEMIGO EN QUEENS

Por si faltaba algo, los Mets confirmaron que su jardinero central Luis Robert Jr. fue enviado a la lista de lesionados de 10 días, luego de que una resonancia magnética revelara una hernia de disco en la columna lumbar, un golpe durísimo para un equipo que ya venía navegando en picada.

Robert Jr. había iniciado la campaña con fuerza, bateando .298 en sus primeros 14 juegos, pero antes de caer lesionado se desplomó a apenas .132 en sus últimos 10 partidos, alimentando aún más las dudas sobre su estado físico.

El mánager Carlos Mendoza reconoció la preocupación interna, mientras la lista de lesionados sigue creciendo y ya incluye al campocorto Francisco Lindor, quien incluso utiliza bota protectora debido a una distensión en la pantorrilla.

Además, el equipo también tiene fuera a Jorge Polanco y al estelar lanzador Kodai Senga, obligando a los Mets a operar con un roster parchado que no responde en el campo.