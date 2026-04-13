Mets vs Dodgers: ¿dónde ver el primer ‘juego del billón de dólares’?

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Deportes
/ 13 abril 2026
    Mets vs Dodgers: ¿dónde ver el primer ‘juego del billón de dólares’?
    El duelo entre Mets y Dodgers representa mucho más que una serie: es una batalla entre dos franquicias que han apostado cantidades históricas por el talento. FOTO: AP

Este lunes comienza la primera serie entre las dos nóminas más altas de las Grandes Ligas, donde el poder no sólo se demuestra con batazos, sino también con billetazos

El Dodger Stadium se alista para recibir una serie que ya rompió marcas antes del primer lanzamiento. Los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York protagonizarán un choque de poder en la MLB, no solo por lo que pueden ofrecer en el diamante, sino por el impacto económico que representa este enfrentamiento: sus nóminas combinadas superan el billón de dólares, una cifra nunca antes vista en una serie de temporada regular.

Los Dodgers llegan como el equipo con mayor gasto en toda la liga, con una nómina de 413.5 millones de dólares, mientras que los Mets también figuran entre los gigantes financieros al superar los 375 millones. Esta inversión descomunal también implica un fuerte golpe por el impuesto de lujo, elevando aún más el costo total de sus plantillas y convirtiendo la serie en un símbolo del músculo económico que domina el beisbol actual.

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En lo deportivo, Los Ángeles atraviesa un arranque dominante, liderando su división con marca de 11-4, mientras que Nueva York vive un panorama más turbulento. Los Mets llegan con récord de 7-9 y cargan con la presión de romper una preocupante racha de cinco derrotas consecutivas, situación que ha encendido las alarmas en el club.

¿QUÉ TANTO EXTRAÑARÁN LOS METS A SOTO?

La serie también tendrá una ausencia clave para los neoyorquinos: Juan Soto, dueño del contrato más grande en la historia de MLB, no verá acción tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha. El dominicano firmó por 15 años y 765 millones de dólares, pero su baja deja un vacío importante en una alineación que necesita respuestas urgentes.

Del lado de los Dodgers, la atención estará puesta en Shohei Ohtani, quien sigue siendo una de las máximas figuras del beisbol con un contrato de 70 millones de dólares anuales. Su capacidad para marcar diferencia tanto ofensiva como mediáticamente lo convierte en el rostro principal del espectáculo en Los Ángeles.

A esto se suma el arribo de Kyle Tucker, refuerzo estelar que firmó un contrato de 4 años y 240 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de valor anual para el CBT con 57 millones por temporada. Su poder ofensivo y calidad defensiva apuntan a convertirlo en pieza fundamental dentro del ambicioso proyecto angelino.

Este enfrentamiento entre Mets y Dodgers representa mucho más que una serie: es una batalla entre dos franquicias que han apostado cantidades históricas por el talento. Ahora, el diamante dictará sentencia sobre si semejante inversión puede convertirse en resultados reales y victorias que justifiquen cada dólar gastado.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE METS Y DODGERS?

El primer juego entre Dodgers y Mets se disputará este lunes 13 de abril a las las 8:10 PM, tiempo del centro de México. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de plataformas de transmisión de Grandes Ligas como MLB TV.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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