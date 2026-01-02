Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford

/ 2 enero 2026
    Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford
    Armando “Toro” Reséndiz posa con el cinturón supermediano de la AMB, tras ser elevado a campeón mundial luego del retiro de Terence Crawford. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
El boxeador mexicano fue elevado a campeón mundial supermediano de la AMB luego de que Terence Crawford anunciara su retiro

El boxeo mexicano inicia el 2026 con una noticia de alto impacto. Armando “Toro” Reséndiz fue confirmado como campeón mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de que Terence Crawford anunciara oficialmente su retiro del boxeo profesional, dejando vacante el cinturón que había conquistado meses atrás.

La decisión del organismo se dio como consecuencia directa del estatus que ya tenía el pugilista mexicano, quien se desempeñaba como campeón interino de la AMB en las 168 libras, por lo que fue elevado automáticamente a monarca absoluto sin la necesidad de disputar una pelea adicional.

Crawford, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la última era, decidió colgar los guantes a finales de 2025 tras una carrera histórica, lo que provocó que los principales organismos comenzaran a reordenar la división supermediana.

TE PUEDE INTERESAR: Indiana humilla a Alabama y Ole Miss avanza: así se vivieron los Cuartos del College Football Playoff

La AMB fue el primer organismo en tomar una determinación clara, reconociendo a Reséndiz como campeón regular y otorgándole el cinturón que quedó vacante tras la salida del estadounidense.

José Armando Reséndiz García, originario de Rincón de Guayabitos, Nayarit, dio uno de los golpes más importantes de su carrera en mayo de 2025, cuando sorprendió al derrotar a Caleb Plant por decisión dividida, resultado que lo convirtió en campeón interino supermediano de la AMB.

Con apenas 26 años, el mexicano presume un récord profesional de 16 victorias, dos derrotas y 11 nocauts, números que respaldaron su ascenso al campeonato absoluto tras el retiro de Crawford.

