Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford

El boxeo mexicano inicia el 2026 con una noticia de alto impacto. Armando “Toro” Reséndiz fue confirmado como campeón mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), luego de que Terence Crawford anunciara oficialmente su retiro del boxeo profesional, dejando vacante el cinturón que había conquistado meses atrás.

La decisión del organismo se dio como consecuencia directa del estatus que ya tenía el pugilista mexicano, quien se desempeñaba como campeón interino de la AMB en las 168 libras, por lo que fue elevado automáticamente a monarca absoluto sin la necesidad de disputar una pelea adicional.

Crawford, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de la última era, decidió colgar los guantes a finales de 2025 tras una carrera histórica, lo que provocó que los principales organismos comenzaran a reordenar la división supermediana.

La AMB fue el primer organismo en tomar una determinación clara, reconociendo a Reséndiz como campeón regular y otorgándole el cinturón que quedó vacante tras la salida del estadounidense.