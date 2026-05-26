México 1986... Ella es Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ y la primera novia del Mundial (Videos)

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    México 1986... Ella es Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ y la primera novia del Mundial (Videos)
    A casi 40 años del Mundial de México 86, el nombre de Mar Castro, mejor conocida como “La Chiquitibum”, vuelve a despertar nostalgia entre los aficionados al futbol previo a la Copa del Mundo de 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

Mar Castro, “La Chiquitibum”, se convirtió en uno de los rostros más recordados de México 86 gracias a un comercial que marcó la historia de los mundiales

Con la Copa del Mundo de 2026 cada vez más cerca, millones de aficionados han comenzado a revivir algunos de los momentos más emblemáticos que dejó el Mundial de México 86. Entre recuerdos de estadios llenos, goles históricos y la figura de Diego Armando Maradona, también reaparece un personaje que quedó grabado en la memoria colectiva: Mar Castro, conocida mundialmente como “La Chiquitibum”.

Su aparición en un comercial de cerveza durante el torneo cambió por completo su vida y la convirtió en uno de los rostros más populares de aquella época. Vestida con una camiseta blanca recortada y acompañada de la famosa porra “Chiquitibum a la bim bom ba”, la joven actriz y modelo logró captar la atención de aficionados dentro y fuera de México.

La campaña se volvió un fenómeno cultural casi inmediato. Lo que comenzó como un anuncio publicitario terminó trascendiendo pantallas, convirtiéndose en una referencia obligada al hablar de la atmósfera que rodeó a uno de los mundiales más recordados en la historia del futbol.

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EL COMERCIAL QUE MARCÓ UNA ÉPOCA

En 1986, México vivía una auténtica fiesta futbolera. Las calles, los estadios y la televisión giraban alrededor de la Copa del Mundo, torneo que terminaría ganando la selección de Argentina encabezada por Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca.

Fue en ese contexto donde apareció el comercial que lanzó a la fama a Mar Castro. La joven tenía cerca de 20 años cuando grabó el anuncio y años después reveló que gran parte del icónico “look” surgió de manera improvisada.

“La camiseta me quedaba pequeña y decidieron cortarla para usarla frente a cámaras”, recordó en entrevistas posteriores. Aquella decisión terminó construyendo una de las imágenes más reconocidas de México 86.

El impacto fue inmediato. La porra “Chiquitibum” comenzó a escucharse en las tribunas y rápidamente se expandió a programas de televisión, revistas y campañas publicitarias. Para muchos aficionados, la imagen de Mar Castro quedó ligada para siempre a la pasión mundialista de aquella generación.

DE LA FAMA REPENTINA A UNA CARRERA ARTÍSTICA

Aunque gran parte del público la recuerda únicamente por aquel comercial, Mar Castro ya tenía preparación artística antes de alcanzar fama internacional. Tras el Mundial de 1986 buscó abrirse camino dentro de la televisión y el cine mexicano.

La actriz participó en diferentes producciones nacionales mientras intentaba consolidar una carrera más allá del personaje de “La Chiquitibum”. Sin embargo, el enorme impacto cultural del comercial hizo que su imagen quedara inevitablemente asociada al futbol y a la nostalgia mundialista.

Con el paso de los años, su figura se mantuvo vigente entre generaciones de aficionados que crecieron viendo imágenes del Mundial celebrado en México. Incluso décadas después, el personaje sigue apareciendo en conversaciones, videos y recopilaciones sobre la historia de las Copas del Mundo.

MAR CASTRO Y LA NOSTALGIA DEL MUNDIAL

A pocos días de que México vuelva a convertirse en sede mundialista junto a Estados Unidos y Canadá en 2026, la figura de Mar Castro vuelve a despertar interés entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Actualmente, la actriz reside en Los Ángeles, donde también desarrolla proyectos relacionados con una casa productora. Aunque su vida tomó un rumbo distinto al de aquellos años de fama masiva, “La Chiquitibum” continúa siendo uno de los símbolos más recordados del futbol mexicano.

“Fue algo que nunca imaginé que se volvería tan grande”, ha comentado en distintas ocasiones sobre el fenómeno que provocó el comercial. Y es que, para millones de personas, la imagen de México 86 no solo está ligada a goles históricos, sino también a la energía, color y ambiente que personajes como ella ayudaron a construir.

Hoy, mientras el país se prepara nuevamente para recibir una Copa del Mundo, el recuerdo de “La Chiquitibum” vuelve a ocupar un lugar especial dentro de la memoria colectiva del futbol.

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DATOS CURIOSOS SOBRE ‘LA CHIQUITIBUM’

· El apodo “La Chiquitibum” nació gracias a la famosa porra utilizada en el comercial mundialista.

· El Mundial de México 86 fue el segundo organizado por México, después de la edición de 1970.

· La camiseta recortada del comercial surgió accidentalmente porque la prenda original le quedaba pequeña.

· Argentina ganó el Mundial de 1986 tras vencer a Alemania Federal en la final disputada en el Estadio Azteca.

· Actualmente, Mar Castro vive en Los Ángeles y trabaja en proyectos audiovisuales con su propia productora.

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Copa Mundial de la FIFA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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