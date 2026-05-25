El Real Madrid no existirá en el Mundial 2026; Selección española no incluye a jugadores de la ‘Casa Blanca’

La convocatoria definitiva de Selección de fútbol de España dejó fuera a varios jugadores que parecían tener opciones reales de asistir a la Copa del Mundo, pero el caso que más ruido provocó fue el de Dean Huijsen , joven central del Real Madrid que incluso ya había sido considerado en procesos anteriores con la selección.

España acudirá al Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid por primera vez en su historia. La ausencia de Dean Huijsen , junto con la de otros nombres merengues como Fran García, Gonzalo García y Dani Carvajal , ha generado fuertes críticas hacia Luis de la Fuente , mientras el defensor madridista dejó ver su inconformidad en redes sociales.

La decisión de Luis de la Fuente terminó por sellar un hecho inédito: España disputará un Mundial sin representación del Real Madrid por primera vez en la historia. Aunque la ausencia de Dani Carvajal parecía prácticamente definida por las lesiones y su baja actividad durante la temporada, muchos esperaban que Huijsen pudiera ocupar un lugar en la zaga.

Además del central malagueño, otros madridistas que aparecían en la prelista, como Fran García y Gonzalo García, tampoco lograron meterse en la convocatoria final. Para muchos analistas y aficionados, esta situación refleja el complicado año colectivo que vivió el conjunto merengue.

La polémica no tardó en instalarse en la prensa española, donde se debate si el seleccionador terminó “castigando” el mal rendimiento del equipo blanco. Sin embargo, De la Fuente ha defendido públicamente que sus decisiones responden únicamente al estado de forma y rendimiento individual de cada futbolista.

En contraste, el FC Barcelona sí tendrá una fuerte presencia en el Mundial con jugadores como Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferrán Torres. Además, siete de los convocados militan actualmente en la Premier League.

El Arsenal F.C. aporta tres futbolistas al combinado español: David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino, mientras que Rodri, figura del Manchester City F.C., se mantiene como uno de los pilares del mediocampo para la selección.

HUIJSEN NO ESCONDE SU MOLESTIA POR SU NO CONVOCATORIA

Tras conocerse la lista definitiva, Dean Huijsen dejó entrever su inconformidad mediante redes sociales. El defensor compartió en Instagram una publicación realizada por su padre, Donny Huijsen, en la que aparecía dentro del once ideal de la temporada elaborado por Sofascore.

Aunque el zaguero no escribió ningún mensaje adicional, el gesto fue interpretado por muchos aficionados como una clara señal de desacuerdo con la decisión de Luis de la Fuente.