México brilla en Aguascalientes con dos oros y dos platas en la Liga de Naciones de Frontón 30 m

México reafirmó su poderío en el frontón mundial al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en la primera edición de la Liga de Naciones de Frontón 30 metros, celebrada del 19 al 25 de octubre en el Club Campestre de Aguascalientes.

El combinado nacional aprovechó su condición de anfitrión para dominar la competencia y convertirse en campeón absoluto del torneo.

MÉXICO, CAMPEÓN EN CASA

El certamen reunió a 17 federaciones internacionales y más de 180 deportistas, que compitieron en cuatro modalidades: Frontenis masculino, Frontenis femenino, Paleta goma masculina y Paleta goma femenina.

En este escenario, México brilló con fuerza gracias a sus representantes, que obtuvieron los primeros lugares en dos de las finales y se quedaron con la plata en otras dos.

En la modalidad de Frontenis masculino, la dupla integrada por Isaac Cruz y Arturo Rodríguez fue una de las más destacadas del certamen, contribuyendo a la cosecha dorada del país.

Su nivel técnico y coordinación demostraron por qué México sigue siendo una potencia histórica en el frontón de 30 m.

UN ARRANQUE HISTÓRICO PARA LA LIGA DE NACIONES

Esta fue la primera edición de la Liga de Naciones de Frontón 30 m, un evento avalado por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), con el objetivo de impulsar la profesionalización del frontón y generar una competencia anual entre los países más fuertes de la disciplina.