México brilla en Aguascalientes con dos oros y dos platas en la Liga de Naciones de Frontón 30 m

Deportes
/ 26 octubre 2025
    México brilla en Aguascalientes con dos oros y dos platas en la Liga de Naciones de Frontón 30 m
    El Club Campestre de Aguascalientes fue sede de un histórico torneo internacional de pelota vasca. FOTO: X

La selección mexicana dominó la primera edición de la Liga de Naciones de Frontón 30 m, al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en casa

México reafirmó su poderío en el frontón mundial al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en la primera edición de la Liga de Naciones de Frontón 30 metros, celebrada del 19 al 25 de octubre en el Club Campestre de Aguascalientes.

El combinado nacional aprovechó su condición de anfitrión para dominar la competencia y convertirse en campeón absoluto del torneo.

MÉXICO, CAMPEÓN EN CASA

El certamen reunió a 17 federaciones internacionales y más de 180 deportistas, que compitieron en cuatro modalidades: Frontenis masculino, Frontenis femenino, Paleta goma masculina y Paleta goma femenina.

En este escenario, México brilló con fuerza gracias a sus representantes, que obtuvieron los primeros lugares en dos de las finales y se quedaron con la plata en otras dos.

En la modalidad de Frontenis masculino, la dupla integrada por Isaac Cruz y Arturo Rodríguez fue una de las más destacadas del certamen, contribuyendo a la cosecha dorada del país.

Su nivel técnico y coordinación demostraron por qué México sigue siendo una potencia histórica en el frontón de 30 m.

UN ARRANQUE HISTÓRICO PARA LA LIGA DE NACIONES

Esta fue la primera edición de la Liga de Naciones de Frontón 30 m, un evento avalado por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), con el objetivo de impulsar la profesionalización del frontón y generar una competencia anual entre los países más fuertes de la disciplina.

El torneo se jugó en formato de liguilla y eliminatorias, donde México mostró consistencia en todas sus categorías, superando a selecciones como España, Francia y Argentina, tradicionales potencias en la especialidad.

ESPAÑA, SUBCAMPEONA POR MÍNIMO MARGEN

La delegación española finalizó en la segunda posición del medallero, apenas a un juego de diferencia respecto a México, según reportó la prensa ibérica.

España logró también dos oros y dos platas, pero el sistema de desempate favoreció al conjunto mexicano por su mejor desempeño en rondas previas.

UN TRIUNFO QUE PROYECTA AL FUTURO

El éxito en Aguascalientes no solo coloca a México como referente del frontón a nivel mundial, sino que además impulsa el desarrollo de nuevas generaciones de pelotaris.

Con instalaciones de primer nivel y un público entregado, la Liga de Naciones 2025 dejó claro que el país tiene el talento y la infraestructura para seguir dominando esta disciplina tradicional.

El siguiente paso será mantener la continuidad del proyecto y asegurar que las futuras ediciones del torneo mantengan la participación mexicana en la élite del frontón internacional.

