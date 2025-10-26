Broncos de Denver aplastan a los Cowboys en la Semana 8 de la NFL

    Broncos de Denver aplastan a los Cowboys en la Semana 8 de la NFL
    Bo Nix brilló con cuatro pases de anotación, uno de ellos al receptor Troy Franklin, en el contundente triunfo de los Broncos ante los Cowboys. FOTO: AP

Los Broncos de Denver superaron 44-24 a los Cowboys de Dallas en la Semana 8, con exhibición de Bo Nix; Colts y Buccaneers también ganaron

Los Cowboys de Dallas sufrieron una dolorosa derrota 44-24 ante los Broncos de Denver este domingo, en un partido correspondiente a la Semana 8 de la NFL 2025.

El equipo texano volvió a mostrar carencias ofensivas y defensivas frente a un rival que impuso condiciones desde el inicio con su joven mariscal Bo Nix, quien firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada.

DOMINIO TOTAL DE DENVER

Desde la primera serie ofensiva, Denver dejó claro que quería controlar el encuentro. Nix completó 19 de 29 pases para 247 yardas y cuatro touchdowns, demostrando madurez y precisión frente a la defensa de Dallas, que nunca logró frenar el ataque local.

A su vez, el corredor J.K. Dobbins aportó 111 yardas terrestres en 15 acarreos, mientras que R.J. Harvey anotó tres veces, sellando una tarde brillante para los dirigidos por Sean Payton.

El conjunto de Colorado aprovechó cada error rival para abrir brecha en el marcador y sumar su sexta victoria de la temporada, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Americana con marca de 6-2.

COWBOYS SIN RESPUESTA

Los Cowboys mostraron una de sus versiones más inconsistentes. El quarterback Dak Prescott apenas lanzó para 188 yardas y sufrió dos intercepciones, en una actuación que volvió a encender las alarmas en Dallas.

La ofensiva nunca encontró ritmo, y la línea defensiva se vio ampliamente superada por la movilidad de Nix y la efectividad de los receptores de Denver.

Con este tropiezo, los Cowboys caen a 3-4-1, un registro que los aleja de los puestos de comodín y que pone en entredicho su rumbo en la temporada.

El equipo de Mike McCarthy suma ya ocho derrotas consecutivas ante Denver, una racha que refleja la diferencia actual entre ambas franquicias.

RESULTADOS DESTACADOS DE LA SEMANA 8

Además del triunfo de Denver, la jornada dominical dejó otros resultados relevantes:

Colts de Indianápolis derrotaron 38-14 a los Titans de Tennessee, con tres touchdowns de Jonathan Taylor y una ofensiva que superó las 400 yardas totales.

Buccaneers de Tampa Bay vencieron 23-3 a los Saints de Nueva Orleans, impulsados por una defensa que apenas permitió un gol de campo y los colocó con marca de 6-2 en la NFC Sur.

Con esta derrota, Dallas deberá reagruparse rápidamente si quiere mantener aspiraciones de playoffs, pues su siguiente desafío será frente a un rival directo de la Conferencia Nacional en el cierre de la primera mitad del calendario.

