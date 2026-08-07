México desata lluvia de medallas en Santo Domingo 2026; Briones lidera histórica jornada

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    México desata lluvia de medallas en Santo Domingo 2026; Briones lidera histórica jornada
    Beatriz Briones conquistó tres oros en el canotaje y se convirtió en la gran figura mexicana de la jornada. FOTO: ESPECIAL

Beatriz Briones encabezó una cosecha de 41 preseas que permitió a la delegación nacional alcanzar los 393 metales en la justa regional

Las medallas no cayeron a cuentagotas: llegaron como una avalancha. México convirtió el penúltimo día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en otra demostración de profundidad, con podios desde el agua hasta la pista, el tatami, la mesa y el cuadrilátero.

Al último corte oficial de este viernes, la delegación mexicana alcanzó 393 preseas: 164 de oro, 118 de plata y 111 de bronce.

La cosecha del día fue de 41 metales —12 dorados, 17 plateados y 12 de bronce—, cifras que ensancharon el récord nacional de títulos y dejaron muy atrás las 353 medallas totales obtenidas en San Salvador 2023.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-pierde-el-oro-ante-venezuela-el-tri-cae-en-penales-en-santo-domingo-2026-BH22703266

Beatriz Briones fue la reina indiscutible de la jornada. La kayakista se lanzó al agua y salió con tres oros: dominó el K1-200 metros, ganó el K2-500 junto con Maricela Montemayor y remató en el K4-500, acompañada por Montemayor, Karen Berrelleza y Ana Hernández.

Daniel Ledezma completó la fiesta del canotaje al imponerse en K1-1000 metros, mientras Mauricio Figueroa aportó plata en K1-200.

La mesa también se pintó de verde, blanco y rojo. Rogelio Castro derrotó 4-0 al cubano Adrián Pérez para conquistar el individual varonil y después volvió a celebrar con Marcos Madrid, tras vencer 3-0 a Puerto Rico en dobles.

Madrid añadió bronce individual y Clio Bárcenas se llevó la plata femenil, confirmando uno de los mejores torneos del tenis de mesa mexicano.

En la piscina, Marla Arellano e Itzamary González ejecutaron una rutina de 286.6392 puntos para coronarse en el dueto libre femenil de natación artística.

Joana Jiménez y Diego Villalobos fueron plata en el dueto mixto libre, antes de que México ganara también la prueba libre por equipos con 237.4459 unidades.

La esgrima entregó un doble golpe dorado: Diana González, Vanessa Chávez, Natalia Botello y Jimena Torres vencieron en sable femenil por equipos; Máximo Azuela, Diego Cervantes, Tommaso Archilei y Fernando Loya hicieron lo propio en florete varonil.

Ya bajo las luces del Estadio Olímpico Félix Sánchez, José Santana sostuvo el ritmo, atacó en el momento exacto y ganó los 10 mil metros con 29:28.69.

El atletismo produjo ocho medallas: Lorena Rangel, César Gómez y Sabrina Salcedo consiguieron plata; Verónica Ángel, Jesús Tonatiú López, Arián Chía y Andrea Velasco sumaron bronces.

El boxeo puso carácter al cierre. Valeria Amparán superó por decisión dividida 3-2 a la venezolana Irismar Cardozo y se proclamó campeona de los 51 kilogramos.

Hugo Barrón, Lorien Alonso, Darianne Hernández, Guadalupe Torres y Paula Hernández terminaron con plata, mientras Aremi Fuentes regresó al podio con dos segundos lugares en halterofilia.

La noche reservó un contraste doloroso: el Tri varonil igualó 2-2 con Venezuela después de 120 minutos, pero perdió 3-2 en penales y recibió la plata.

No hubo broche dorado en el futbol, aunque el balance volvió a ser contundente. México mandó en Santo Domingo 2026, rompió sus propios límites y llegará a la clausura como campeón indiscutible del medallero.

El oro tricolor volvió a resonar con fuerza en el Caribe.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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