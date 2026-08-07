México hace historia: rompe récord de oros en los Juegos Centroamericanos 2026

México escribió una página inédita en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La delegación tricolor rompió su récord de medallas de oro y amplió su cosecha para consolidarse como líder del medallero. La presea que cambió la historia fue la número 146. Catherine Oliver y Yael Marmolejo conquistaron el relevo mixto de pentatlón moderno con 1,346 puntos, resultado con el que México dejó atrás los 145 títulos obtenidos en San Salvador 2023, hasta ahora su mejor registro en la competencia regional.

Al corte de este viernes 7 de agosto, el medallero oficial colocaba al país con 157 oros, 104 platas y 105 bronces, para un total de 366 preseas. México también sostenía una ventaja contundente sobre Colombia, segundo lugar con 83 campeonatos, mientras Cuba aparecía en la tercera posición. El récord es reflejo de una actuación colectiva. La natación encabezó la aportación nacional con 39 medallas y el tiro deportivo sumó 28; también fueron determinantes atletismo, taekwondo, remo, clavados, gimnasia, tiro con arco y natación artística. Entre las figuras brillaron Osmar Olvera, ganador de tres oros en trampolín; Randal Willars, campeón en plataforma de 10 metros, y Alejandra Valencia, quien obtuvo tres títulos en tiro con arco. A ellos se añadió el campeonato invicto de la Selección Mexicana Femenil, que derrotó a Colombia en penales en la final.

México llegó a Santo Domingo con 646 atletas y el objetivo de mejorar las 353 medallas logradas en San Salvador. Esa cifra ya quedó superada; ahora, con competencias por celebrarse antes de la clausura del 8 de agosto, el siguiente desafío es rebasar las 384 preseas de Mayagüez 2010, su mayor cosecha global. A cien años de la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México no solo dominó el medallero de 2026: elevó el techo de su historia. Cada oro que se agregue en el cierre hará más difícil igualar una actuación que ya quedó marcada como la mejor del país en títulos regionales.