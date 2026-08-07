México hace historia: rompe récord de oros en los Juegos Centroamericanos 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    México hace historia: rompe récord de oros en los Juegos Centroamericanos 2026
    Los atletas mexicanos firmaron la cosecha de metales dorados más grande del país en la historia de la justa regional. FOTO: MEXSPORT

La delegación tricolor superó los 145 títulos de San Salvador 2023 y mantiene un dominio contundente en el medallero de Santo Domingo

México escribió una página inédita en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La delegación tricolor rompió su récord de medallas de oro y amplió su cosecha para consolidarse como líder del medallero.

La presea que cambió la historia fue la número 146. Catherine Oliver y Yael Marmolejo conquistaron el relevo mixto de pentatlón moderno con 1,346 puntos, resultado con el que México dejó atrás los 145 títulos obtenidos en San Salvador 2023, hasta ahora su mejor registro en la competencia regional.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-femenil-sub-23-es-tetracampeona-en-los-juegos-centroamericanos-y-del-caribe-BO22684674

Al corte de este viernes 7 de agosto, el medallero oficial colocaba al país con 157 oros, 104 platas y 105 bronces, para un total de 366 preseas. México también sostenía una ventaja contundente sobre Colombia, segundo lugar con 83 campeonatos, mientras Cuba aparecía en la tercera posición.

El récord es reflejo de una actuación colectiva. La natación encabezó la aportación nacional con 39 medallas y el tiro deportivo sumó 28; también fueron determinantes atletismo, taekwondo, remo, clavados, gimnasia, tiro con arco y natación artística.

Entre las figuras brillaron Osmar Olvera, ganador de tres oros en trampolín; Randal Willars, campeón en plataforma de 10 metros, y Alejandra Valencia, quien obtuvo tres títulos en tiro con arco.

A ellos se añadió el campeonato invicto de la Selección Mexicana Femenil, que derrotó a Colombia en penales en la final.

México llegó a Santo Domingo con 646 atletas y el objetivo de mejorar las 353 medallas logradas en San Salvador.

Esa cifra ya quedó superada; ahora, con competencias por celebrarse antes de la clausura del 8 de agosto, el siguiente desafío es rebasar las 384 preseas de Mayagüez 2010, su mayor cosecha global.

A cien años de la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México no solo dominó el medallero de 2026: elevó el techo de su historia.

Cada oro que se agregue en el cierre hará más difícil igualar una actuación que ya quedó marcada como la mejor del país en títulos regionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juegos Centroamericanos Y Del Caribe
Récords

Localizaciones


República Dominicana

Organizaciones


CONADE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica.

Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
El papá de Dafne Zapata Quintos enfrenta un proceso legal acusado de violación equiparada contra la víctima cuando apenas tenía 6 años.

Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso a menor que murió en academia militarizada
Con el desarrollo de la tecnología y los entornos digitales, la figura del gato doméstico se ha convertido en un icono indispensable de la cultura de internet y de la vida cotidiana.

Día Internacional del Gato: ¿Qué historia hay detrás del 8 de agosto?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa vigente en 2026 y permite complementar las pensiones de ciertos trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales.

¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento
Memorias. Laura Esquivel compartió con VMÁS algunos de los recuerdos y sabores de su infancia que quedaron plasmados en ‘Como agua para chocolate’.

Laura Esquivel vuelve a Coahuila para celebrar los sabores que inspiraron a ‘Tita’