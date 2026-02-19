México gana oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Santiago

Deportes
/ 19 febrero 2026
    México gana oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Santiago
    Luz Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno celebran el oro de México en velocidad por equipos durante el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026. FOTO: X

El equipo femenil de velocidad integrado por Luz Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno superó a Colombia y Estados Unidos

La delegación de ciclismo de México consiguió una destacada victoria en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, al conquistar la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos femenil.

La presea dorada fue lograda por el trío nacional conformado por Luz Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno, quienes registraron un tiempo de 47.162 segundos para imponerse sobre el equipo de Colombia, que se quedó con la medalla de plata, y el conjunto de Estados Unidos, que completó el podio con el bronce.

Durante las rondas de clasificación también participó la experimentada ciclista Jessica Salazar, aportando al resultado final del equipo tricolor.

Este triunfo representa un inicio sobresaliente para México en el Panamericano de Pista 2026, aportando puntos clave dentro del proceso rumbo al ciclo olímpico con vistas a Los Ángeles 2028 y elevando el nivel competitivo de las corredoras nacionales en la escena continental.

Además del oro en velocidad por equipos femenil, la participación mexicana también incluyó otras actuaciones importantes: el equipo masculino de velocidad finalizó en cuarto lugar ante fuertes contendientes, mientras que en pruebas como el scratch y la persecución por equipos se registraron resultados competitivos que muestran la profundidad del talento nacional.

La actuación del representativo mexicano en este Campeonato Panamericano confirma el crecimiento y consolidación del ciclismo de pista nacional, destacándose entre las mejores selecciones del continente americano.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

