México gana oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Santiago

La delegación de ciclismo de México consiguió una destacada victoria en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Santiago 2026, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, al conquistar la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos femenil.

La presea dorada fue lograda por el trío nacional conformado por Luz Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno, quienes registraron un tiempo de 47.162 segundos para imponerse sobre el equipo de Colombia, que se quedó con la medalla de plata, y el conjunto de Estados Unidos, que completó el podio con el bronce.

Durante las rondas de clasificación también participó la experimentada ciclista Jessica Salazar, aportando al resultado final del equipo tricolor.

TE PUEDE INTERESAR: El Volcán de Tigres será sede de entrenamientos en el Mundial 2026