El Volcán de Tigres será sede de entrenamientos en el Mundial 2026

Fútbol
/ 19 febrero 2026
    El Volcán de Tigres será sede de entrenamientos en el Mundial 2026
    El Estadio Universitario, casa de Tigres, albergará entrenamientos de selecciones que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey. FOTO: TIGRES UANL

El Estadio Universitario de la UANL en Monterrey se perfila como centro de preparación para selecciones durante la Copa del Mundo, con Japón como una de las elegidas

El histórico Estadio Universitario de la UANL, conocido como El Volcán y casa de los Tigres, fue confirmado como sede de entrenamientos para selecciones que disputarán la Copa Mundial 2026.

Tras evaluaciones técnicas y la firma de los acuerdos correspondientes, el coloso regiomontano se integrará al plan mundialista como uno de los puntos de preparación para los equipos participantes.

Las autoridades del club y representantes de la FIFA han realizado visitas de inspección al inmueble para revisar aspectos operativos, de seguridad e infraestructura de cara al torneo.

Según fuentes cercanas al proceso, los contratos ya quedaron firmados y solo falta el anuncio oficial del organismo rector del futbol internacional para confirmar formalmente el uso del Volcán como base de entrenamiento.

Japón, principal candidata para entrenar en Monterrey

Entre las selecciones que han mostrado interés en utilizar el Estadio Universitario como centro de preparación aparece Japón, combinado que está perfilado como el más probable para trabajar en el Volcán durante su estancia en México en el Mundial 2026.

También se han mencionado otras posibles delegaciones como Corea del Sur y Sudáfrica, que estarían analizando si emplean estas instalaciones o alternativas cercanas.

Este desarrollo se da en el contexto de que Monterrey albergará partidos de la Copa del Mundo 2026, por lo que varias sedes de entrenamiento en la ciudad han ido confirmándose y acomodándose para recibir a los equipos que disputarán encuentros en la región norte del país.

Además de la logística deportiva, se espera que la presencia de selecciones internacionales en el Estadio Universitario genere actividades complementarias para la afición local y visitantes.

Entre los planes que se han mencionado están zonas de convivencia, pantallas gigantes y espacios para fan fest alrededor del estadio, creando un ambiente festivo durante la justa mundialista.

El Volcán, con más de cinco décadas de historia y un legado que incluye eventos futbolísticos de alto nivel, vuelve a posicionarse en el mapa internacional.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

