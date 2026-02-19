El Volcán de Tigres será sede de entrenamientos en el Mundial 2026

El histórico Estadio Universitario de la UANL, conocido como El Volcán y casa de los Tigres, fue confirmado como sede de entrenamientos para selecciones que disputarán la Copa Mundial 2026.

Tras evaluaciones técnicas y la firma de los acuerdos correspondientes, el coloso regiomontano se integrará al plan mundialista como uno de los puntos de preparación para los equipos participantes.

Las autoridades del club y representantes de la FIFA han realizado visitas de inspección al inmueble para revisar aspectos operativos, de seguridad e infraestructura de cara al torneo.

Según fuentes cercanas al proceso, los contratos ya quedaron firmados y solo falta el anuncio oficial del organismo rector del futbol internacional para confirmar formalmente el uso del Volcán como base de entrenamiento.

Japón, principal candidata para entrenar en Monterrey

Entre las selecciones que han mostrado interés en utilizar el Estadio Universitario como centro de preparación aparece Japón, combinado que está perfilado como el más probable para trabajar en el Volcán durante su estancia en México en el Mundial 2026.

También se han mencionado otras posibles delegaciones como Corea del Sur y Sudáfrica, que estarían analizando si emplean estas instalaciones o alternativas cercanas.