México rompe récord de oros y supera las 300 medallas en Santo Domingo 2026

La delegación mexicana firmó otra jornada dominante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al superar las 300 medallas y establecer un nuevo récord de preseas de oro. A falta de dos días para el cierre de la justa, México encabeza el medallero con 148 oros, 96 platas y 92 bronces, para un total de 336 preseas, ampliando su ventaja sobre Colombia y encaminándose a conquistar su decimocuarto liderato histórico en la competencia. El día estuvo marcado por la caída de la marca que México había impuesto en San Salvador 2023, cuando consiguió 145 títulos. Primero igualó ese registro y después lo dejó atrás para escribir una nueva página en la historia de la delegación nacional.

Entre los resultados más destacados aparecieron los coahuilenses Eréndira Barba y Édson Ramírez, protagonistas en el tiro deportivo. Barba, junto a Carlos Quezada, conquistó la medalla de oro en la prueba de rifle de aire 10 metros por equipos mixtos, mientras que Ramírez hizo equipo con Goretti Zumaya para quedarse con el bronce en la misma competencia, aportando dos preseas más para México.

El canotaje volvió a ser una de las disciplinas más productivas. Beatriz Briones encabezó la cosecha con dos oros, uno en K1 500 metros y otro en K2 500 junto a Karina Figueroa. También subieron a lo más alto del podio Jan Quirino en C1 1000 metros y la dupla formada por Quirino y Guillermo Aparicio en C2 500, mientras que Aparicio obtuvo plata en C1 200 y Ledesma y Figueroa sumaron otro segundo lugar en K2 500. La natación artística entregó dos títulos más gracias a Diego Villalobos e Itzamary González, campeones del dueto técnico mixto, además de Joana Jiménez y Fernanda Arellano, vencedoras en el dueto técnico femenil. En vela, los jóvenes Álvaro Ramírez y Sofía Baeza consiguieron el oro en dinghy mixto de dos personas, resultado con el que México igualó inicialmente la marca de 145 títulos obtenida hace tres años.

El pentatlón moderno también aportó una presea dorada mediante Yael Marmolejo y Catherine Oliver, quienes ganaron el relevo mixto y colocaron a la delegación por encima del récord histórico. La jornada también dejó el bicampeonato de la fondista mexicana en los 10 mil metros, los oros del equipo femenil de florete y del halterista Jorge Cárdenas en arranque de 71 kilogramos, además del doble campeonato de Andrea de la Herrán en levantamiento de pesas. En las medallas de plata destacaron Paulina Guerra y Natalia Escalera en gimnasia artística, además del propio Jorge Cárdenas en envión. Irene Borrego cerró la participación del día con un bronce en arranque de la categoría de 58 kilogramos. Con estos resultados, México mantiene un amplio dominio en Santo Domingo 2026 y llega a la recta final con un récord histórico de medallas de oro y una cosecha total que ya supera las 300 preseas.