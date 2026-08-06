México Femenil Sub-23 es tetracampeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México volvió a subir a lo más alto del podio en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Selección Mexicana Sub-23 conquistó la medalla de oro en Santo Domingo 2026 tras derrotar a Colombia en tanda de penales por 4-1, luego de empatar 1-1 al término de los 120 minutos de la final. Con este resultado, el representativo nacional alcanzó su cuarto campeonato consecutivo en la competencia regional, después de las coronas obtenidas en Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Además, se mantiene como el equipo con más títulos desde que el futbol femenil fue incorporado al programa de los Juegos en Mérida 2010.

El encuentro se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario y gran parte de la prórroga. México generó las oportunidades más claras, especialmente en la recta final del partido, pero la arquera colombiana Jimena Ospina respondió en varias ocasiones para mantener el empate.

Cuando parecía que la definición se inclinaría del lado mexicano, Colombia sorprendió al minuto 118. En un contragolpe, una serie de desajustes defensivos permitió que Ingrid Guerra quedara frente a la portería y definiera ante la salida de la guardameta Celeste Espino para colocar el 1-0. El gol dejó a México contra el reloj, pero la reacción llegó en la última jugada del encuentro. En el tiempo agregado de la prórroga (120+3), Ana Mendoza cobró un tiro libre desde larga distancia que terminó dentro de la portería tras una equivocación de la arquera colombiana. El empate obligó a definir el campeonato desde los once pasos. En la tanda de penales, las mexicanas mostraron mayor efectividad. Nicole Pérez, Natalia Colín, Valerie Vargas y Alison Veloz acertaron sus cobros para encaminar la victoria. Del otro lado, Celeste Espino detuvo el disparo de Kelly Ibargüen, mientras que Ingrid Guerra, quien había adelantado a Colombia en el tiempo extra, estrelló su intento en el travesaño. La actuación de Espino fue determinante para asegurar el triunfo mexicano y cerrar una final que cambió de rumbo en los últimos minutos.

La medalla de oro también fortaleció el dominio de México en el futbol femenil de la región, una disciplina en la que ha conquistado todas las ediciones desde 2014. El resultado confirmó la continuidad del proyecto juvenil de la selección y amplió la ventaja del país en el historial de la competencia. Además del título, la victoria representó la medalla número 350 para la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una edición en la que el país ya había impuesto una nueva marca de preseas de oro al superar las 151 conquistadas, consolidando su liderazgo en el medallero general.