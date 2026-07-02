¿México le ganará a Inglaterra?... esta es la predicción de Mhoni Vidente para el partido de Octavos de Final del Mundial 2026

Fiel a su estilo, la vidente aseguró que el combinado dirigido por Javier Aguirre conseguirá avanzar a la siguiente ronda del torneo, pese a enfrentar a uno de los equipos considerados favoritos para levantar el título mundial.

A solo unos días del esperado duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , la astróloga Mhoni Vidente volvió a generar conversación con una serie de predicciones relacionadas con el futuro del conjunto nacional y de una de sus jóvenes figuras.

Las declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a debatir sobre el pronóstico y las posibilidades reales de que el Tricolor logre romper una sequía de cuatro décadas sin disputar unos cuartos de final en una Copa del Mundo.

PRONOSTICA UNA VICTORIA EN TANDA DE PENALES

Según explicó Mhoni Vidente, el partido entre México e Inglaterra, programado para el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, será uno de los encuentros más cerrados de la fase de eliminación directa.

La astróloga señaló que el tiempo reglamentario concluirá sin anotaciones y que ambos equipos tendrán que definir al ganador desde los once pasos.

“Tenemos que ganar. Vamos a ganar este domingo”, afirmó.

Posteriormente detalló el escenario que, de acuerdo con su visión, se presentará durante el compromiso.

“Lo que tiene que hacer México es ensayar penales. Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a ir a penales, que queden empatados 0-0 y nos vayamos a penales y ganamos”, aseguró.

Aunque se trata únicamente de una predicción sin fundamento deportivo o estadístico, sus declaraciones han despertado expectativa entre seguidores del combinado nacional.

TAMBIÉN LANZA PRONÓSTICOS PARA COLOMBIA Y GILBERTO MORA

Además del encuentro de la Selección Mexicana, Mhoni Vidente compartió otros pronósticos relacionados con la Copa Mundial 2026.

Uno de ellos involucra a la Selección de Colombia, a la que visualiza como vencedora en su compromiso frente a Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo.

“Colombia va a ganar contra Ghana”, expresó.

La astróloga también habló sobre el futuro del mediocampista mexicano Gilberto Mora, quien con apenas 17 años se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato gracias a sus actuaciones con el Tricolor.

MHONI VE A GILBERTO MORA EN LA ÉLITE DEL FUTBOL EUROPEO

Para Mhoni Vidente, el camino de Gilberto Mora apenas comienza y su desempeño en el Mundial 2026 abrirá las puertas de algunos de los clubes más importantes del planeta.

Durante su intervención aseguró que el joven futbolista mexicano despertará el interés de gigantes del futbol español y que su fichaje podría concretarse una vez que alcance la mayoría de edad.

“Yo le veo la carta del Sol a Morita. Lo más seguro es que se vaya a ir al Barcelona o al Real Madrid. Casi 14 o 15 millones de euros el contrato después de octubre, tiene que cumplir 18 años”, afirmó.

Hasta el momento no existe información oficial que vincule al juvenil con alguno de esos equipos, por lo que las declaraciones corresponden únicamente a la interpretación realizada por la astróloga.

Mientras tanto, la atención del futbol mexicano permanece enfocada en el compromiso frente a Inglaterra, un partido que representa una oportunidad histórica para que el Tricolor vuelva a instalarse entre las ocho mejores selecciones del mundo, algo que no consigue desde la Copa del Mundo de 1986.