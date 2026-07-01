Barcelona va por bombazo; busca el fichaje de Harry Kane tras complicarse la operación por Julián Álvarez

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    Barcelona va por bombazo; busca el fichaje de Harry Kane tras complicarse la operación por Julián Álvarez
    El FC Barcelona habría contactado al entorno de Harry Kane para conocer su situación de cara a la próxima temporada. FOTO: EFE

El delantero del Bayern Múnich aparece como una alternativa para reforzar al club culé, aunque el club alemán mantiene una postura firme y no contempla una venta sencilla

El FC Barcelona continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantilla para la próxima temporada. Ante las dificultades para concretar algunas de sus operaciones prioritarias, la dirección deportiva ha comenzado a estudiar nuevas alternativas que se adapten a la situación financiera del club.

Uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Harry Kane, actual delantero del Bayern Múnich. Según información de Sky Sports, el conjunto blaugrana ya habría establecido contactos con los representantes del capitán de Inglaterra para conocer las condiciones de una posible operación.

El atacante inglés aparece como una opción de peso después de que el Barcelona encontrara serios obstáculos para avanzar por Julián Álvarez, uno de los objetivos principales del club para reforzar el ataque.

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EL INTERÉS EXISTE, PERO LA OPERACIÓN ES COMPLEJA

De acuerdo con la información publicada, ambas partes habrían acordado revisar el escenario una vez que Kane concluya su participación en el Mundial 2026. En el Barcelona consideran que el delantero representa una oportunidad de mercado si se abriera una vía real de negociación.

Sin embargo, el contexto no parece sencillo. Kane se encuentra cómodo en Múnich y el Bayern no muestra intención de desprenderse de una de sus principales figuras. El club alemán mantiene una postura firme respecto al futuro del goleador inglés.

¿HARRY KANE ES LA MEJOR INCORPORACIÓN QUE HEMOS HECHO’

Los rumores sobre un posible interés del Barcelona no son nuevos. Ya en mayo de 2026, cuando surgieron las primeras versiones sobre un acercamiento blaugrana, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, fue contundente.

“Harry Kane es la mejor incorporación que hemos hecho”, afirmó entonces el dirigente bávaro, descartando cualquier posibilidad de salida.

Hoeness insistió en que el Bayern es un club comprador y no vendedor y aprovechó para lanzar una referencia directa a la situación económica del Barcelona al señalar que “el Barcelona no tiene dinero de todos modos”.

A pesar de la negativa pública del Bayern, el interés del Barcelona sigue vivo y la dirección deportiva mantiene abiertas distintas vías para reforzar la delantera. No obstante, cualquier operación por Kane dependería de varios factores:

La capacidad económica del Barcelona para afrontar una negociación de gran magnitud.

Por ahora, el nombre de Harry Kane vuelve a aparecer en la agenda blaugrana, aunque el camino hacia un posible fichaje continúa siendo largo y complejo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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