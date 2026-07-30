Daniel Adongo, ex jugador de los Colts, es deportado y hace historia por un motivo inesperado

Daniel Adongo, quien abrió camino para los deportistas africanos al convertirse en el primer jugador nacido en Kenia en disputar partidos de la NFL, volvió a ser noticia por un episodio muy distinto al de su etapa deportiva. El exdefensivo de los Indianapolis Colts fue deportado de Estados Unidos, en un caso sin precedentes para un exintegrante de la liga.

Antes de llegar al futbol americano, Adongo destacó como jugador de rugby en Kenia. Sus condiciones físicas llamaron la atención de los buscadores de talento de la NFL, lo que le permitió firmar con los Colts en 2013 como parte del programa de desarrollo de jugadores internacionales.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el exjugador permaneció en Estados Unidos después de que su visa expirara en 2016. La dependencia informó además que Adongo acumulaba antecedentes penales, entre ellos una condena por daños a la propiedad, además de otros arrestos registrados en años recientes.

Las autoridades migratorias señalaron que un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión, por lo que la deportación se ejecutó el 20 de junio de este año. El ICE confirmó que el procedimiento se realizó conforme a la legislación vigente y que Adongo ya fue trasladado a Kenia.

En el terreno deportivo, Adongo disputó cinco partidos con los Indianapolis Colts entre 2013 y 2015. Aunque su carrera en la NFL fue corta debido a las lesiones y a la falta de continuidad, su nombre quedó registrado en la historia de la liga como el primer keniano en jugar un encuentro oficial.

Tras su retiro, su situación personal se complicó. Personas cercanas aseguraron que enfrentaba problemas relacionados con su salud mental, mientras que familiares lamentaron que no recibiera el tratamiento adecuado antes de enfrentar el proceso migratorio que terminó con su deportación.