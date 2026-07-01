Gilberto Mora conquista a Zlatan y Henry tras brillar ante Ecuador

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    Gilberto Mora conquista a Zlatan y Henry tras brillar ante Ecuador
    Gilberto Mora se ganó elogios de Zlatan Ibrahimovic y Thierry Henry tras brillar con México ante Ecuador en el Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El joven de 17 años tuvo un excelente rendimiento con el Tricolor y recibió elogios de figuras internacionales tras su actuación en los 16avos de Final del Mundial 2026

La actuación de Gilberto Mora ante Ecuador no solo encendió la ilusión de México en el Mundial 2026: también cruzó fronteras y provocó una ola de elogios de leyendas del futbol mundial.

Después del triunfo 2-0 de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry y otros analistas internacionales colocaron al juvenil mexicano entre las grandes historias de la jornada.

Con apenas 17 años, el mediocampista de Xolos de Tijuana jugó con una personalidad poco común para una instancia de eliminación directa.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-inglaterra-con-doblete-de-harry-kane-los-tres-leones-vencen-a-congo-y-se-mediran-al-tri-en-octavos-de-final-BK21819679

Mora pidió la pelota, aceleró cuando México tuvo espacios, pausó cuando el partido lo exigía y se convirtió en una pieza clave para que el equipo de Javier Aguirre controlara a Ecuador desde el arranque.

Thierry Henry, campeón del mundo con Francia y hoy analista internacional, destacó que México firmó unos primeros minutos de alto impacto y puso atención especial en el papel de Mora.

El francés resaltó que el juvenil entendió cuándo manejar los tiempos del partido y cuándo evitar que el Tri se partiera en transiciones innecesarias.

Zlatan Ibrahimovic fue todavía más directo. El sueco, reconocido por su exigencia al hablar de futbolistas jóvenes, eligió la actuación de Gilberto Mora como uno de sus momentos favoritos del día mundialista. Para Ibra, ver a un jugador de 17 años competir con esa autoridad en una Copa del Mundo fue una señal de talento especial.

La mirada internacional no se quedó ahí. Alexi Lalas también advirtió que México ya debe ser tomado como un rival peligroso, mientras medios de Europa y América destacaron que Mora se confirmó como una de las revelaciones del Mundial 2026. Su edad, temple y lectura de juego aumentaron la expectativa sobre su futuro.

El triunfo ante Ecuador metió al Tri a Octavos, pero también dejó una postal que ilusiona al futbol mexicano: Gilberto Mora dejó de ser promesa para convertirse en noticia mundial.

En una noche histórica, las leyendas no miraron solo el marcador; miraron al niño que jugó como grande.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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