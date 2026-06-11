¿Qué cambia hoy en la inauguración del Mundial 2026? FIFA estrena protocolo

¡Es hoy, es hoy! Este jueves se pone en marcha la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, además del futbol, el torneo marcará el debut de un nuevo protocolo para las ceremonias previas a los partidos, una apuesta del organismo internacional que busca hacer más espectacular la experiencia dentro de los estadios. El estreno del formato se llevará a cabo en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, pactado para iniciar en lo deportivo a las 13:00 horas, donde los aficionados podrán observar cambios significativos respecto a las ceremonias que tradicionalmente antes del silbatazo inicial.

LAS NOVEDADES La principal modificación será durante la interpretación de los himnos nacionales. A diferencia de ediciones anteriores, en las que únicamente participaban los once jugadores titulares, ahora estarán presentes todos los futbolistas convocados por cada selección, incluidos los suplentes. Los equipos se ubicarán alrededor del círculo central junto con el cuerpo arbitral, creando una imagen más amplia y representativa de cada delegación. La FIFA considera que este formato permitirá fortalecer el sentido de unidad de los equipos y ofrecer una mejor experiencia visual para los asistentes y la audiencia televisiva.

El nuevo protocolo también contempla una producción más elaborada dentro del estadio. Habrá banderas monumentales desplegadas sobre el terreno de juego, mosaicos en las tribunas y distintos elementos visuales diseñados para involucrar a los aficionados en la ceremonia previa. Otra de las novedades será la forma de ingreso de los protagonistas. Las selecciones saldrán al campo a través de arcos instalados cerca del túnel de vestidores y estarán acompañadas por participantes de programas juveniles impulsados por la FIFA. Una vez concluidos los himnos nacionales, se mantendrán algunos elementos tradicionales como la fotografía oficial de los equipos titulares y el sorteo protocolario entre los capitanes y el árbitro central.

La FIFA también dijo que en encuentros posteriores al torneo se incorporarán otros recursos de entretenimiento, como efectos especiales, humo de colores y pirotecnia, con el objetivo de reforzar el carácter festivo de la Copa del Mundo.

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