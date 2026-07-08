Mundial 2026: FBI investiga a la AFA en Estados Unidos por presunto lavado de dinero

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una investigación federal en Estados Unidos por presuntas irregularidades en sus operaciones financieras, un caso que se revela mientras la selección albiceleste disputa la Copa del Mundo 2026, dentro de los ocho mejores de la justa. De acuerdo con información publicada inicialmente por el diario argentino La Nación, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a tomar declaraciones y a reunir documentación relacionada con negocios realizados por la AFA en territorio estadounidense. Las autoridades buscan establecer si parte de las operaciones económicas realizadas por la organización que preside Claudio “Chiqui” Tapia incurrieron en delitos como lavado de dinero o fraude financiero bajo la legislación de Estados Unidos.

Según los reportes, la investigación se centra en la forma en que la AFA canalizó recursos por cientos de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense, particularmente a través de la empresa TourProdEnter LLC, firma encargada de comercializar derechos y acuerdos comerciales internacionales de la selección argentina.

Las pesquisas pretenden reconstruir el recorrido de esos recursos y determinar si existieron maniobras que pudieran configurar delitos financieros dentro de la jurisdicción estadounidense. Hasta ahora, las autoridades no han presentado cargos formales contra dirigentes de la AFA. PREVIO AL MUNDIAL De acuerdo con las publicaciones, las indagatorias comenzaron en 2025 y continúan en desarrollo. Durante los últimos meses, agentes federales han recopilado testimonios de personas vinculadas con las operaciones comerciales de la AFA en Estados Unidos como parte del proceso de investigación. El caso cobró mayor atención internacional debido a que se dio a conocer mientras Argentina continúa su participación en el Mundial 2026, aunque la investigación está enfocada exclusivamente en asuntos financieros y no guarda relación con el desempeño deportivo del representativo nacional. FIFA INVOLUCRADO Además de las indagatorias sobre la AFA, diversos medios señalaron que autoridades europeas mantienen abiertas investigaciones relacionadas con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por asuntos distintos al expediente estadounidense. No obstante, hasta el momento no existe información que vincule ambos procesos en una misma causa judicial.

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