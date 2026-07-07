La MLS tuvo a 44 jugadores en el Mundial 2026, como nunca en su historia; supera a la Liga Mx

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    La MLS tuvo a 44 jugadores en el Mundial 2026, como nunca en su historia; supera a la Liga Mx
    La Major League Soccer aportó 44 futbolistas al Mundial 2026, la cifra más alta de su historia y superior a los 26 convocados por la Liga MX. FOTO: GETTY IMAGES

Como nunca en la historia, la liga estadounidense aporta jugadores a las distintas selecciones, sin embargo, únicamente Lionel Messi y Rodrigo de Paul continúan en la pelea por el título

La Major League Soccer (MLS) volvió a demostrar su creciente peso en el futbol internacional al establecer un nuevo récord de representación en una Copa del Mundo. Un total de 44 jugadores de la liga estadounidense fueron convocados al Mundial 2026, superando ampliamente la marca de 36 futbolistas que había registrado en Qatar 2022.

De acuerdo con datos publicados por mlssoccer.com, los 44 seleccionados pertenecen a 21 clubes distintos de la MLS y representan a 17 selecciones nacionales, reflejando el crecimiento y la diversidad del campeonato estadounidense en el escenario internacional.

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Además, la MLS también sacó ventaja sobre su principal competidor en la región. La Liga MX aportó 26 jugadores al Mundial 2026, por lo que la liga estadounidense volvió a consolidarse como la competición de la Concacaf con mayor presencia en la máxima cita del futbol.

La lista de figuras estuvo encabezada por Lionel Messi, máximo referente del Inter Miami, quien compartió representación con su compatriota Rodrigo de Paul. Hasta ayer también figuraba el colombiano James Rodríguez, quien antes de disputar la Copa del Mundo pertenecía al Minnesota United, aunque actualmente se encuentra sin equipo.

Entre las grandes estrellas que militan o militaron recientemente en la MLS también destacó el surcoreano Son Heung-min, atacante de Los Angeles FC, así como el paraguayo Miguel Almirón, futbolista del Atlanta United y uno de los referentes de su selección.

Por países, Canadá fue la selección con más jugadores provenientes de la MLS, con nueve, seguida de Estados Unidos, con ocho, mientras que Paraguay aportó cuatro futbolistas. Además, Haití y Australia sumaron tres representantes cada uno, consolidando la presencia internacional de la liga.

La lista de selecciones con jugadores de la MLS también incluyó a Sudáfrica (dos), Suecia (uno), Túnez (uno), Nueva Zelanda (dos), Cabo Verde (dos), Uruguay (uno), Irak (uno), Croacia (dos) y Panamá (dos).

Pese al récord de convocados, la presencia de la liga estadounidense en el torneo se redujo considerablemente tras los octavos de final. Solo tres futbolistas vinculados con la MLS permanecen en competencia: Lionel Messi, Rodrigo de Paul y James Rodríguez.

Los dos argentinos avanzaron luego de que Argentina remontó para vencer a Egipto en el Estadio Atlanta, mientras que el colombiano también logró instalarse entre los ocho mejores del torneo.

Aunque el número de sobrevivientes es reducido, la MLS ya dejó una marca histórica en el Mundial 2026, consolidando su crecimiento deportivo y confirmando que cada vez exporta y reúne a más jugadores capaces de competir en el máximo escenario del futbol internacional.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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