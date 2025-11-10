Sheinbaum presenta en la Mañanera la Copa Mundial FIFA 2026; México sede del partido inaugural

Acompañaron a la mandataria Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación; Gabriela Cuevas , coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026; y Jurgen Mainka , director ejecutivo de FIFA México. La jornada inició con un espectáculo de bailes tradicionales y mariachi , que llenaron de color y ritmo el escenario, reflejando el espíritu cultural que se vivirá durante el campeonato.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , encabezó la presentación oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 , evento celebrado en el Complejo Cultural Los Pinos. En esta ceremonia se dieron a conocer los avances y preparativos que convertirán a México en una de las sedes más destacadas del torneo. La presentación sustituyó la tradicional conferencia matutina, marcando el inicio de una ruta simbólica hacia uno de los eventos más esperados del mundo deportivo.

La presidenta destacó que el Mundial será una oportunidad para mostrar al mundo la hospitalidad mexicana y su infraestructura deportiva. Además, subrayó que México volverá a tener un papel protagónico en la historia del fútbol, al ser sede del partido inaugural, un hecho que refuerza su legado como país anfitrión.

CULTURA, GASTRONOMÍA Y TURISMO SERÁN EL SELLO DE MÉXICO 2026

Durante su participación, Rosa Icela Rodríguez anunció que el gobierno organizará una serie de actividades paralelas al evento, donde los visitantes podrán disfrutar de platillos típicos y zonas turísticas de todo el país. Estas iniciativas buscan que el Mundial no solo sea un espectáculo deportivo, sino una experiencia cultural completa.

Por su parte, Gabriela Cuevas resaltó que la Copa Mundial 2026 impulsará significativamente el turismo en México, fortaleciendo la economía y proyectando la imagen del país a nivel internacional. También informó que 17 instalaciones deportivas serán habilitadas como zonas de entrenamiento para los equipos participantes, garantizando una logística eficiente y moderna.

Además, Cuevas adelantó la creación de Fiestas México 2026, eventos públicos y gratuitos donde se transmitirán los partidos del torneo, permitiendo que millones de personas en todo el país vivan la emoción del Mundial. Estos espacios incluirán actividades artísticas, gastronómicas y culturales.

MÉXICO, LISTO PARA RECIBIR AL MUNDO

El representante de FIFA México, Jurgen Mainka, reveló que se espera la llegada de más de 800 mil visitantes a los tres estadios mexicanos participantes, una cifra que representa un enorme impulso para el turismo y la economía local. Asimismo, estimó que la transmisión del torneo alcanzará una audiencia global de más de 6 mil millones de espectadores.

Mainka destacó la colaboración entre FIFA y el Gobierno Federal para garantizar que los estadios y las ciudades anfitrionas cuenten con la infraestructura y seguridad necesarias. Aseguró que el Mundial 2026 será un punto de encuentro entre culturas, tradiciones y pasiones futbolísticas.

Claudia Sheinbaum cerró la presentación afirmando que México se encuentra preparado para recibir al mundo con los brazos abiertos, y que este evento marcará una nueva era para el deporte, la cultura y la unidad nacional.

Datos curiosos:• México será el primer país en la historia en albergar tres Copas del Mundo.• Las sedes mexicanas confirmadas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.• En 1970 y 1986 también se jugaron partidos inaugurales en territorio mexicano.