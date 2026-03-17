Nace la Presea “Francisco Tobías Mahbub” en Químicas UAdeC para premiar al mejor atleta

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila abrió un nuevo capítulo en su historia deportiva con la instauración de la Presea “Francisco Tobías Mahbub”, un reconocimiento que a partir de este año distinguirá al atleta más destacado del plantel y que, en su primera edición, sirvió también como un homenaje póstumo a quien marcó el rumbo del deporte universitario en la institución.

La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de autoridades universitarias, comunidad estudiantil y familiares del homenajeado, en un acto que combinó memoria, identidad y proyección hacia las nuevas generaciones. Entre los asistentes estuvieron el rector Octavio Pimentel Martínez y el director de la facultad, Leopoldo Javier Ríos González, quienes coincidieron en resaltar el impacto formativo de quien fuera conocido tanto en el aula como en el campo.

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La presea lleva el nombre de Francisco Tobías Mahbub, figura clave en el desarrollo del fútbol americano universitario en Coahuila. En 1970, cuando aún era estudiante de la facultad, impulsó la creación del equipo representativo, los Zorrillos, conjunto que más adelante alcanzó logros importantes, entre ellos un campeonato en 1973 que se mantiene como uno de los momentos más recordados en la historia deportiva del plantel.