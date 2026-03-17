Nace la Presea “Francisco Tobías Mahbub” en Químicas UAdeC para premiar al mejor atleta

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/ 17 marzo 2026
    Nace la Presea “Francisco Tobías Mahbub” en Químicas UAdeC para premiar al mejor atleta
    María Regina Rodríguez Hernández recibió la primera Presea “Francisco Tobías Mahbub” como atleta destacada de Químicas UAdeC. FOTO: UADEC
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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En su primera edición, el galardón fue otorgado a María Regina Rodríguez Hernández, en un acto que también rindió homenaje al legado del histórico impulsor del fútbol americano universitario

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila abrió un nuevo capítulo en su historia deportiva con la instauración de la Presea “Francisco Tobías Mahbub”, un reconocimiento que a partir de este año distinguirá al atleta más destacado del plantel y que, en su primera edición, sirvió también como un homenaje póstumo a quien marcó el rumbo del deporte universitario en la institución.

La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de autoridades universitarias, comunidad estudiantil y familiares del homenajeado, en un acto que combinó memoria, identidad y proyección hacia las nuevas generaciones. Entre los asistentes estuvieron el rector Octavio Pimentel Martínez y el director de la facultad, Leopoldo Javier Ríos González, quienes coincidieron en resaltar el impacto formativo de quien fuera conocido tanto en el aula como en el campo.

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La presea lleva el nombre de Francisco Tobías Mahbub, figura clave en el desarrollo del fútbol americano universitario en Coahuila. En 1970, cuando aún era estudiante de la facultad, impulsó la creación del equipo representativo, los Zorrillos, conjunto que más adelante alcanzó logros importantes, entre ellos un campeonato en 1973 que se mantiene como uno de los momentos más recordados en la historia deportiva del plantel.

De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el nuevo reconocimiento busca premiar no solo el rendimiento atlético, sino también valores como el compromiso, la disciplina y la contribución social, elementos que formaron parte del legado del coach. La iniciativa pretende consolidarse como una tradición que fortalezca el sentido de pertenencia entre los estudiantes.

Durante el evento, también se destacó el carácter formativo de Tobías Mahbub, al ser recordado como un impulsor de jóvenes dentro y fuera del deporte. En ese sentido, se subrayó que su influencia trascendió generaciones, manteniéndose vigente en la cultura deportiva de la facultad.

Por su parte, su hijo, Francisco Tobías Hernández, compartió un mensaje en el que expresó el orgullo de su familia por este reconocimiento. A través de redes sociales, agradeció a la comunidad universitaria por honrar la trayectoria de su padre mediante un trofeo que, dijo, representa la consolidación de una institución con tradición.

En esta primera edición, la estudiante María Regina Rodríguez Hernández fue quien recibió la Presea “Francisco Tobías Mahbub”, además de un equipo de cómputo como parte del reconocimiento a su desempeño.

Como parte del homenaje, se entregaron distinciones a integrantes del primer equipo de fútbol americano de 1970, en un gesto que permitió reunir distintas generaciones y recordar los orígenes de una historia que hoy busca seguir creciendo desde las aulas y los espacios deportivos.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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