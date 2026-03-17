Saltillense Juan Pablo Trejo Garza gana la quinta etapa de la Junior Classic tras desempate

El golfista saltillense Juan Pablo Trejo Garza volvió a colocarse en lo más alto del podio al conquistar la quinta etapa de la Gira Junior Classic, en un cierre que se definió hasta el desempate.

La competencia, realizada el fin de semana, reunió a jugadores de distintas categorías dentro de este circuito organizado por la Asociación de Clubes de Golf del Norte (ACGN), considerado uno de los más importantes en el desarrollo juvenil en la región. En la categoría 10-11 años, Trejo terminó empatado en el primer lugar, por lo que fue necesario un playoff para definir al campeón.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX

Fue ahí donde el representante del Club Campestre Saltillo logró inclinar la balanza a su favor tras un triple hoyo de desempate, superando a José Miguel Dainitin Guzmán y a Marco Antonio Guajardo Garza, quienes finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Este resultado refuerza el momento que atraviesa Juan Pablo Trejo Garza, quien ha sido constante a lo largo de la temporada y ya suma múltiples victorias dentro del circuito. Su desempeño lo mantiene como uno de los jugadores a seguir en su categoría, destacando por su regularidad en diferentes campos y condiciones de juego.