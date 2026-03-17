Saltillense Juan Pablo Trejo Garza gana la quinta etapa de la Junior Classic tras desempate

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Deportes
/ 17 marzo 2026
    Saltillense Juan Pablo Trejo Garza gana la quinta etapa de la Junior Classic tras desempate
    El golfista del Club Campestre Saltillo se impuso en la categoría 10-11 años. FOTO: CORTESÍA

El joven golfista se quedó con el título de la quinta etapa de la Gira Junior Classic tras un triple desempate, consolidando su buen momento en el circuito juvenil del norte del país

El golfista saltillense Juan Pablo Trejo Garza volvió a colocarse en lo más alto del podio al conquistar la quinta etapa de la Gira Junior Classic, en un cierre que se definió hasta el desempate.

La competencia, realizada el fin de semana, reunió a jugadores de distintas categorías dentro de este circuito organizado por la Asociación de Clubes de Golf del Norte (ACGN), considerado uno de los más importantes en el desarrollo juvenil en la región. En la categoría 10-11 años, Trejo terminó empatado en el primer lugar, por lo que fue necesario un playoff para definir al campeón.

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Fue ahí donde el representante del Club Campestre Saltillo logró inclinar la balanza a su favor tras un triple hoyo de desempate, superando a José Miguel Dainitin Guzmán y a Marco Antonio Guajardo Garza, quienes finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Este resultado refuerza el momento que atraviesa Juan Pablo Trejo Garza, quien ha sido constante a lo largo de la temporada y ya suma múltiples victorias dentro del circuito. Su desempeño lo mantiene como uno de los jugadores a seguir en su categoría, destacando por su regularidad en diferentes campos y condiciones de juego.

Además del resultado individual, el Club Campestre Saltillo destacó la actuación de su equipo representativo “Lobos”, que logró posicionarse en varios podios. En la categoría 14-18 varonil, Emiliano Fayad fue tercero, seguido de Kerim Saade en cuarto y Luca Collier en quinto. En 12-13 varonil, Rodrigo Bortoni y Roberto Gutiérrez finalizaron en cuarto y quinto lugar.

En otras categorías, también sobresalieron Roberto Rendón, Mario Andrés González y Juan Carlos González en 8-9 varonil, así como Pedro Quintanilla Agüero en 7 y menores. En la rama femenil, Carolina Lazarini, María Ximena Aguirre y Sofía Inda Garza completaron participaciones destacadas.

Con este nuevo campeonato, Trejo continúa consolidando su temporada dentro de la Gira Junior Classic, un circuito que sirve como plataforma para el crecimiento competitivo de jóvenes golfistas en el norte de México.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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