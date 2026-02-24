México vs Islandia: horario, transmisión y el operativo de seguridad para el amistoso en Querétaro
El encuentro se mantiene programado y contará con un operativo especial de seguridad que incluirá seis anillos de vigilancia en los accesos a la ciudad, zonas cercanas al estadio y traslados de ambos equipos
La Selección Mexicana sostendrá este miércoles 25 de febrero su tercer compromiso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a la Selección de Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro.
El encuentro, programado para las 20:00 horas, podrá seguirse a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium, y representa una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre continúe evaluando opciones de cara al proceso mundialista.
Más allá del resultado, el duelo ante el conjunto europeo funcionará como vitrina para varios futbolistas que militan en la Liga MX, quienes buscan sumar minutos y argumentos suficientes para mantenerse en la órbita de selección nacional rumbo a la convocatoria final para el Mundial. Algunos de ellos no han estado presentes en todas las concentraciones previas, por lo que este compromiso podría marcar su permanencia dentro del proyecto.
Se prevé que el estratega mexicano realice rotaciones en su alineación con el objetivo de observar variantes tácticas y medir el desempeño del equipo frente a un rival de características distintas a las que habitualmente enfrenta en la zona de Concacaf.
Entre la posible alineación del Tricolor destacan nombres como Luis Malagón, Richard Ledezma, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.
Sin embargo, la previa del encuentro también se encuentra marcada por el contexto de seguridad que se vive en el país tras el operativo militar realizado el pasado 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes.
Luego de los hechos de violencia registrados en distintos estados, autoridades estatales y la Federación Mexicana de Futbol evaluaron escenarios como un cambio de sede, disputar el partido a puerta cerrada o incluso su cancelación. No obstante, se determinó mantener el compromiso en Querétaro.
Para ello, el gobierno estatal trabaja en coordinación con instancias federales en la implementación de un operativo especial que contempla seis anillos de seguridad. Estos abarcarán desde las casetas de acceso a la ciudad hasta las colonias aledañas al estadio, así como los traslados de ambas selecciones antes y después del partido.
En ese escenario, el amistoso ante Islandia no solo será parte del calendario de preparación rumbo a 2026, sino también un evento que se desarrollará bajo estrictas medidas de resguardo para garantizar su realización.