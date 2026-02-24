México vs Islandia: horario, transmisión y el operativo de seguridad para el amistoso en Querétaro

La Selección Mexicana sostendrá este miércoles 25 de febrero su tercer compromiso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a la Selección de Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

El encuentro, programado para las 20:00 horas, podrá seguirse a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium, y representa una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre continúe evaluando opciones de cara al proceso mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: Bodø/Glimt elimina al Inter de Milán y avanza a Octavos de Final de Champions League

Más allá del resultado, el duelo ante el conjunto europeo funcionará como vitrina para varios futbolistas que militan en la Liga MX, quienes buscan sumar minutos y argumentos suficientes para mantenerse en la órbita de selección nacional rumbo a la convocatoria final para el Mundial. Algunos de ellos no han estado presentes en todas las concentraciones previas, por lo que este compromiso podría marcar su permanencia dentro del proyecto.