México vs Islandia: horario, transmisión y el operativo de seguridad para el amistoso en Querétaro

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 24 febrero 2026
    México vs Islandia: horario, transmisión y el operativo de seguridad para el amistoso en Querétaro
    México se mide ante Islandia este miércoles en Querétaro como parte de su preparación rumbo a 2026. FOTO: ESPECIAL

El encuentro se mantiene programado y contará con un operativo especial de seguridad que incluirá seis anillos de vigilancia en los accesos a la ciudad, zonas cercanas al estadio y traslados de ambos equipos

La Selección Mexicana sostendrá este miércoles 25 de febrero su tercer compromiso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a la Selección de Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

El encuentro, programado para las 20:00 horas, podrá seguirse a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium, y representa una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre continúe evaluando opciones de cara al proceso mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: Bodø/Glimt elimina al Inter de Milán y avanza a Octavos de Final de Champions League

Más allá del resultado, el duelo ante el conjunto europeo funcionará como vitrina para varios futbolistas que militan en la Liga MX, quienes buscan sumar minutos y argumentos suficientes para mantenerse en la órbita de selección nacional rumbo a la convocatoria final para el Mundial. Algunos de ellos no han estado presentes en todas las concentraciones previas, por lo que este compromiso podría marcar su permanencia dentro del proyecto.

Se prevé que el estratega mexicano realice rotaciones en su alineación con el objetivo de observar variantes tácticas y medir el desempeño del equipo frente a un rival de características distintas a las que habitualmente enfrenta en la zona de Concacaf.

Entre la posible alineación del Tricolor destacan nombres como Luis Malagón, Richard Ledezma, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Sin embargo, la previa del encuentro también se encuentra marcada por el contexto de seguridad que se vive en el país tras el operativo militar realizado el pasado 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes.

Luego de los hechos de violencia registrados en distintos estados, autoridades estatales y la Federación Mexicana de Futbol evaluaron escenarios como un cambio de sede, disputar el partido a puerta cerrada o incluso su cancelación. No obstante, se determinó mantener el compromiso en Querétaro.

Para ello, el gobierno estatal trabaja en coordinación con instancias federales en la implementación de un operativo especial que contempla seis anillos de seguridad. Estos abarcarán desde las casetas de acceso a la ciudad hasta las colonias aledañas al estadio, así como los traslados de ambas selecciones antes y después del partido.

En ese escenario, el amistoso ante Islandia no solo será parte del calendario de preparación rumbo a 2026, sino también un evento que se desarrollará bajo estrictas medidas de resguardo para garantizar su realización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Seguridad
previa

Localizaciones


Querétaro

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista.

Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral
Relaciones sentimentales, llamadas telefónicas y encuentros personales han sido factores clave en la captura o muerte de algunos de los narcotraficantes más buscados de México.

Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales
En México, 9 millones 611 mil 882 trabajadores se dedican al sector secundario de la economía, representando al 24% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025.

México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025
¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’

¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’
Fue en Nueva York donde se registró el temporal más intenso desde 2016 dejando más de 38 cm de nieve en Central Park

Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El venezolano, cuya sentencia ya se ha aplazado en varias ocasiones con anterioridad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

Aplazan de nuevo sentencia del ex general chavista “El Pollo” Carvajal para abril
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica