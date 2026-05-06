Todo sobre el Maratón Saltillo La Moderna 2026: Mapa del recorrido, seguridad y convocatoria

El Maratón Saltillo La Moderna 2026 comenzó oficialmente su cuenta regresiva. Este miércoles 6 de mayo, autoridades, patrocinadores y organizadores presentaron los pormenores de la quinta edición de “El Gran Reto”, competencia que se consolida como una de las carreras de fondo más relevantes del norte de México y que volverá a convertir a la capital coahuilense en punto de encuentro para corredores locales, nacionales e internacionales. La edición 2026 se llevará a cabo el próximo 11 de octubre, con salida programada a las 5:30 de la mañana desde Parque Centro, en Saltillo. El evento tendrá como prueba estelar el maratón individual de 42.195 kilómetros, además de la modalidad de relevos 21K y La Moderna Kids, carrera infantil que se realizará un día antes, el sábado 10 de octubre, también en Parque Centro, a partir de las 9:00 de la mañana.

Durante la presentación oficial, el comité organizador destacó que el Maratón Saltillo La Moderna no solo busca fortalecer la cultura deportiva, sino también impulsar el turismo, la derrama económica y la proyección de Saltillo como ciudad sede de grandes eventos. En el presídium estuvieron presentes el alcalde Javier Díaz González; Eva Farías, directora de Comunicación de Grupo Davisa y Parque Centro; Claudia Aldaco, coordinadora regional de Trade Marketing de Grupo La Moderna; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Fabián Núñez Aguirre, coordinador de Relaciones Públicas y Gubernamentales del Maratón; José Francisco Cossío Duarte, director general de Chronosport; y Javier Villaseñor Coss, coordinador Jurídico y de Finanzas del evento. Ruta del Maratón Saltillo La Moderna 2026 recorrerá puntos emblemáticos de la ciudad Uno de los atractivos principales será la ruta, diseñada para atravesar algunos de los sitios más representativos de Saltillo. De acuerdo con la información presentada, el trayecto contempla puntos como Parque Centro, el Estadio Madero, el Museo del Desierto, la Presidencia Municipal, el Ateneo Fuente, el Mirador Saltillo, el Parque El Chapulín, la Catedral de Santiago y el Museo de las Aves, lo que dará a la competencia un componente turístico y visual para los participantes.

En la prueba individual de 42K se competirá por categorías de edad desde 18-24 años hasta 70 años y más, mientras que los relevos se dividirán en ramas varonil/mixto y femenil. Para La Moderna Kids, las distancias serán de 300 metros para niñas y niños de 4-5 años, 500 metros para 6-7 años, 700 metros para 8-9 años, mil metros para 10-11 años y mil 400 metros para 12-14 años. Premiación, inscripciones y apoyo a corredores debutantes La bolsa de premiación para ganadores generales contempla 25 mil pesos al primer lugar, 20 mil al segundo, 14 mil al tercero, nueve mil al cuarto y ocho mil al quinto, para un total de 76 mil pesos. Además, habrá una premiación especial para corredores coahuilenses, con montos de ocho mil, seis mil, tres mil, dos mil y mil pesos para los primeros cinco lugares, respectivamente. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se dividirán en tres etapas. La primera estará vigente hasta el 15 de mayo, con costo de 600 pesos en individual, mil pesos en relevos, 400 pesos para femenil 55 años y más, 400 pesos para varonil 65 años y más, y 200 pesos para infantil. La segunda etapa llegará hasta el 30 de junio y la tercera hasta el 31 de agosto, con incremento progresivo en los costos. También se presentó el Programa de Debutantes, una iniciativa dirigida a nuevos maratonistas saltillenses, con apoyo del Municipio de Saltillo como patrocinador oficial.

El proyecto cuenta con 63 prospectos a maratonistas y busca fomentar la inclusión, la activación física y la integración comunitaria a través del deporte. Operativo de seguridad tendrá cobertura total en la ruta En materia de logística, los organizadores informaron que el evento contará con un despliegue operativo de gran escala, con mil 500 elementos de seguridad, 150 médicos y enfermeros, 12 ambulancias y 80 fisioterapeutas. De acuerdo con la presentación, la cobertura será total en toda la ruta, con el objetivo de garantizar una experiencia segura para corredores y asistentes.

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