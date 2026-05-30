¡Orgullo nacional! Kenia Lechuga hace historia al ganar la medalla de oro de remo en Sevilla

Kenia Lechuga volvió a poner a México en lo más alto del remo internacional. La atleta regiomontana conquistó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo de Sevilla 2026, donde firmó una actuación dominante en la prueba lightweight single sculls (LW1x) y cruzó la meta con un tiempo de 07:27.73 minutos. La originaria de Santiago, Nuevo León, marcó el ritmo de la final y logró sostener la ventaja frente a un grupo de competidoras de alto nivel, para así conseguir su primer oro del año y confirmar que se mantiene como una de las grandes referentes del remo mexicano rumbo al nuevo ciclo internacional. El podio lo completaron la irlandesa Isabel Clements, quien se quedó con la plata al registrar 07:33.98 minutos, y la neerlandesa Femke Van De Vliet, ganadora del bronce con 07:35.05.

La diferencia de más de seis segundos entre Lechuga y su perseguidora inmediata reflejó la autoridad con la que la mexicana resolvió la carrera en aguas españolas. El triunfo en Sevilla llega en un momento clave para la carrera de Kenia Lechuga, quien ya cuenta con experiencia olímpica y antecedentes históricos para el remo nacional. Su nombre ha sido constante en competencias internacionales, donde ha construido una trayectoria marcada por la resistencia, la técnica y la capacidad para responder en escenarios de máxima exigencia. Para México, la victoria representa otro impulso en una disciplina que pocas veces acapara reflectores, pero que ha encontrado en Lechuga a una figura capaz de abrir camino y competir de tú a tú ante las mejores del mundo. Su oro en la Copa del Mundo de Sevilla no sólo aumenta su palmarés, también fortalece su presencia como una de las atletas mexicanas más consistentes del alto rendimiento.

Con este resultado, Kenia Lechuga inicia 2026 con autoridad y envía un mensaje claro al circuito internacional: la remera mexicana sigue vigente, competitiva y lista para pelear por más podios en la temporada.

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