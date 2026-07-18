Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro para México en la Copa México Zapopan 2026

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    Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro para México en la Copa México Zapopan 2026
    El Himno Nacional sonó en el Centro Acuático Skarch tras el triunfo de Olvera y Celaya en la prueba estelar. FOTO: CONADE

Una rutina consistente y más de 400 puntos en la tabla llevaron a Osmar Olvera y Juan Celaya a encabezar el podio y darle a México su primer oro del evento

La delegación mexicana consiguió su primera medalla de oro en la Copa México Zapopan 2026 gracias a la actuación de Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes se impusieron en la final de trampolín sincronizado de tres metros disputada este sábado en el Centro Acuático Skarch.

La pareja nacional lideró la competencia desde las primeras rondas y mantuvo la ventaja hasta el cierre de la prueba, acumulando 408.39 puntos para quedarse con el primer lugar y darle a México su primer título del certamen internacional que se celebra en Jalisco.

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Olvera, una de las principales figuras de los clavados mexicanos, hizo su debut en la competencia acompañado por Celaya y ambos mostraron una ejecución consistente a lo largo de sus saltos. La dupla logró construir una diferencia importante sobre el resto de los participantes, lo que les permitió asegurar el triunfo antes de la ronda final.

Los alemanes Timo Barthel y Tim Axer finalizaron en la segunda posición con 362.46 unidades, mientras que los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales completaron el podio al registrar 346.29 puntos.

La prueba contó con una destacada participación mexicana, ya que una segunda pareja tricolor también estuvo cerca de las medallas. Jesús Agúndez y el jalisciense Gabriel Vázquez terminaron en la cuarta posición con 344.88 puntos, quedándose a poco más de una unidad del tercer lugar.

La ausencia de representantes de China, potencia tradicional de los clavados a nivel internacional, abrió un escenario distinto en la competencia. Sin embargo, Olvera y Celaya aprovecharon la oportunidad con una actuación sólida que les permitió confirmar su condición como una de las parejas más competitivas del continente.

Además de inaugurar la cosecha dorada para México en Zapopan, el resultado representa un impulso para la delegación nacional en el desarrollo del evento, donde varios clavadistas mexicanos buscan sumar resultados importantes ante rivales de distintas partes del mundo.

Con la medalla ya asegurada, Osmar Olvera concluyó su participación en la Copa México Zapopan 2026. Por su parte, Juan Celaya todavía tendrá actividad este domingo 19 de julio, cuando dispute la final individual de trampolín de tres metros a partir de las 16:00 horas, una prueba en la que buscará ampliar el número de preseas para la representación mexicana.

Resultados de la final de trampolín sincronizado 3 metros

México (Osmar Olvera y Juan Celaya) – 408.39 puntos

Alemania (Timo Barthel y Tim Axer) – 362.46

Colombia (Luis Uribe y Sebastián Morales) – 346.29

México (Jesús Agúndez y Gabriel Vázquez) – 344.88

Brasil (Rafael Rodrigues y Luis Moura) – 335.07 puntos.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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