Paxon Ruffin, la joya de Rayados que despierta interés en Europa

Las Fuerzas Básicas de los Rayados de Monterrey cuentan con un nuevo nombre que comienza a generar expectativas. Se trata de Paxon Ruffin, un futbolista de apenas 16 años que combina talento, experiencia internacional y una particular historia entre México y Estados Unidos, dos países a los que puede representar gracias a su doble nacionalidad. Nacido el 28 de enero de 2010 en Florida, el juvenil se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también tiene condiciones para jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas. Su versatilidad y su progresión en las categorías inferiores del conjunto regiomontano lo han colocado entre los prospectos que buscan abrirse camino hacia el futbol profesional. Ruffin dio un paso importante en su desarrollo al incorporarse a la cantera de Monterrey en 2024, después de pasar por distintos procesos formativos, entre ellos Florida Elite Soccer Academy, VVV-Venlo de Países Bajos y Silva Select. Desde entonces, ha sumado experiencia con las categorías juveniles de la institución, mientras su desempeño también le ha permitido llamar la atención de las selecciones nacionales.

CAMPEÓN CON MÉXICO Y PROTAGONISTA EN CONCACAF Uno de los momentos más destacados de su corta trayectoria llegó en el Campeonato Sub-15 de Concacaf 2025, cuando contribuyó a la conquista del título con la Selección Mexicana. Ruffin anotó en tres partidos clave: ante Honduras, en las semifinales contra Costa Rica y en la final frente a Estados Unidos, que terminó con una contundente victoria tricolor por 5-0. Su participación en aquel torneo confirmó su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Con su movilidad y facilidad para incorporarse al ataque, el juvenil se convirtió en uno de los elementos destacados de una generación mexicana que dominó la competencia regional. El proceso continuó en 2026, cuando recibió una convocatoria para integrar la Selección Mexicana Sub-16 en el Torneo de Montaigu, disputado en Francia. Meses después, volvió a figurar en la lista del representativo nacional para el Torneo Internacional de Canteras de la Liga MX. BENFICA Y ESTADOS UNIDOS, PENDIENTES DE SU FUTURO El crecimiento de Ruffin también ha despertado interés fuera de México. Durante el verano de 2026, el futbolista realizó una prueba de aproximadamente dos semanas con el Benfica de Portugal, institución que habría seguido su evolución durante un tiempo. También trascendió que algunos clubes de Países Bajos estaban atentos a su desarrollo. La experiencia en Europa representa una oportunidad importante para medir sus condiciones ante una estructura reconocida por la formación de jóvenes. Sin embargo, por ahora, Ruffin continúa perteneciendo a Rayados y no se ha confirmado un acuerdo para abandonar la institución regiomontana. A ese panorama se suma el interés de Estados Unidos, que lo convocó a su selección Sub-17. Su doble nacionalidad abre distintas posibilidades para su futuro internacional, aunque sus participaciones con México en categorías menores han marcado hasta ahora una parte importante de su trayectoria.

RAYADOS LE ABRE LA PUERTA AL PRIMER EQUIPO El siguiente paso llegó en las instalaciones de El Barrial, donde Ruffin trabajó con el plantel profesional de Monterrey durante una sesión de entrenamiento previa al compromiso frente al América. La oportunidad le permitió compartir espacio con los jugadores del primer equipo y acercarse a las exigencias del futbol de máxima categoría. Para un futbolista de su edad, entrenar con los profesionales representa una experiencia valiosa, aunque todavía no significa que tenga asegurado un lugar en el plantel ni que vaya a debutar próximamente en la Liga MX. Su desafío será mantener la regularidad, seguir creciendo en las categorías juveniles y convencer al cuerpo técnico de que puede competir por una oportunidad cuando llegue el momento. A sus 16 años, Paxon Ruffin ya tiene un título internacional con México, experiencia en selecciones juveniles, una prueba con el Benfica y sus primeros acercamientos al equipo principal de Rayados. Su historia apenas comienza, pero reúne varios elementos para convertirse en uno de los prospectos a seguir dentro de la cantera albiazul.