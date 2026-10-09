Nueva riña en penal ‘El Castillo: mueren dos internos un día después del motín en Mazatlán

Una nueva riña en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó dos personas privadas de la libertad muertas este viernes 9 de octubre, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El incidente ocurrió un día después de otro enfrentamiento en el mismo penal que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de dos años que se encontraba de visita familiar, y 16 internos lesionados.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONFIRMA DOS MUERTOS EN NUEVA RIÑA A las 9:25 horas de este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó, mediante una publicación en su cuenta de X, que la Dirección del Centro Penitenciario El Castillo reportó una riña al interior de uno de los módulos. “Se registró una riña al interior de un módulo en la que lamentablemente perdieron la vida 2 Personas Privadas de la Libertad (PPL)”, señaló la dependencia. De acuerdo con el comunicado, el Grupo Interinstitucional desplegó un dispositivo de seguridad para controlar la situación y proteger al resto de la población penitenciaria, así como al personal operativo y administrativo. La Secretaría indicó que las autoridades mantienen presencia dentro y fuera del centro penitenciario para preservar el orden. También informó que la Fiscalía General del Estado fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes.

SEGUNDA RIÑA OCURRE TRAS ENFRENTAMIENTO QUE DEJÓ 10 MUERTOS Y 16 HERIDOS El nuevo incidente se registró menos de 24 horas después de la riña armada ocurrida el jueves 8 de octubre, cuando nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años murieron. Además, 16 internos resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica. Tras los hechos del jueves, las autoridades estatales informaron que el enfrentamiento había comenzado entre internos y que los disparos se extendieron de un módulo a otro. También reportaron el aseguramiento de armas cortas calibre nueve milímetros, cuyo origen forma parte de las investigaciones. Las visitas familiares fueron suspendidas como medida preventiva después del primer enfrentamiento.

FISCALÍA INVESTIGARÁ LOS HECHOS; NO SE CONOCEN LAS IDENTIDADES La Secretaría de Seguridad Pública señaló que el personal de Trabajo Social del penal establecerá comunicación con los familiares de las dos personas fallecidas este viernes para proporcionarles información. Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas de la nueva riña ni las de las 10 personas fallecidas el jueves. Tampoco se han difundido detalles adicionales sobre las circunstancias que originaron el segundo enfrentamiento. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer ambos incidentes y determinar las responsabilidades correspondientes.

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