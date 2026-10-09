¿Hay errores en los datos de tu IMSS o Afore?... Cómo arreglarlos GRATIS en línea o en la sucursal

El primer paso es identificar dónde está el error. Si se encuentra en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, será necesario solicitar una regularización ante el organismo. Si el problema corresponde a datos de contacto o información administrativa de la cuenta individual, la corrección puede gestionarse directamente con la Afore .

Tener errores en los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) o la Afore puede complicar el reconocimiento de las semanas cotizadas, el acceso a prestaciones y los trámites de pensión. La buena noticia es que corregir información como el nombre, la CURP, la fecha de nacimiento o el Número de Seguridad Social (NSS) es gratuito y, dependiendo del caso, puede hacerse por internet o de manera presencial.

CÓMO CORREGIR TUS DATOS PERSONALES EN EL IMSS

El trámite se conoce como Regularización y/o Corrección de Datos Personales del Asegurado, con homoclave IMSS-02-012. Permite modificar datos como nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, CURP y número de seguridad social.

Para realizarlo, se solicita una copia certificada del acta de nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y documento que acredite el NSS, en original y copia.

La gestión es gratuita y presencial en el área de Afiliación y Vigencia de la subdelegación administrativa correspondiente. La atención indicada para este trámite es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:30 horas. De acuerdo con la información proporcionada, la actualización suele reflejarse entre tres y cinco días hábiles después de presentar la solicitud.

Para encontrar la oficina más cercana, se puede consultar el directorio oficial del Instituto en imss.gob.mx/directorio. También está disponible el teléfono nacional 800 623 2323 para consultar requisitos y horarios.

QUÉ DATOS PUEDES CORREGIR EN TU AFORE POR INTERNET

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) contempla el trámite de Actualización de Datos de los Trabajadores, que permite modificar información de la cuenta individual.

Datos como correo electrónico, teléfono, domicilio, ocupación, RFC y beneficiarios pueden actualizarse mediante AforeMóvil o Afore Web, según el tipo de modificación y las opciones habilitadas por la administradora.

En cambio, para corregir el nombre, la CURP, la fecha o entidad de nacimiento, la nacionalidad o el sexo, se requiere documentación probatoria. Entre los documentos aceptados pueden encontrarse el acta de nacimiento, la constancia de CURP emitida por el Registro Nacional de Población (Renapo), documentos migratorios o carta de naturalización.

Para modificar el RFC se necesita la cédula de identificación fiscal o la constancia correspondiente expedida por el SAT. Si se trata de un cambio de domicilio, pueden solicitarse recibos de servicios, estados de cuenta bancarios u otros documentos admitidos por la administradora.

¿QUÉ PASA SI LA AFORE COMETIÓ EL ERROR?

Cuando la equivocación se originó por un error de captura de la propia Afore, corresponde a la administradora corregirla y notificar el cambio en los registros correspondientes.

Sin embargo, si la información se capturó de acuerdo con los documentos entregados por el trabajador y estos contenían datos incorrectos, primero deberá corregirse el registro ante el IMSS o el ISSSTE, según corresponda.

Los cambios de nombre, CURP y RFC realizados en la Afore también se transmiten al Infonavit. El reflejo de la actualización puede tardar aproximadamente 20 días hábiles y su estatus puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit. Si se modifica el RFC y existe o existió un crédito de vivienda, también puede ser necesario notificarlo en un Centro de Servicio Infonavit (CESI).

UNIFICAR NÚMEROS DEL IMSS Y CUENTAS DE AFORE

Un problema que puede pasar inadvertido ocurre cuando una persona tiene dos o más Números de Seguridad Social por distintos empleos. En estos casos, el IMSS puede regularizar los registros para que el historial laboral quede correctamente identificado.

La unificación de cuentas individuales en la Afore es un trámite distinto, con un plazo de resolución de hasta 30 días hábiles, según la información proporcionada. Para trabajadores afiliados al IMSS, es indispensable contar con el formato de Certificación de Regularización de Datos Personales del Asegurado cuando corresponda al proceso.

Al concluir, la administradora debe enviar una constancia al domicilio o correo electrónico registrado. El trabajador también puede solicitar la Constancia de Unificación como comprobante.