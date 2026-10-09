Huracanes Simón e Isaías: México activa operativos ante posible impacto en Jalisco y Colima

El Gobierno de México mantiene un despliegue operativo en las costas del Pacífico y del Golfo de México ante la evolución de los huracanes Simón e Isaías, mientras que las autoridades de Protección Civil preparan acciones preventivas en Jalisco y Colima por la posible aproximación de Simón durante el fin de semana. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ciclón alcanzó la categoría 2 y los modelos meteorológicos prevén que podría llegar a categoría 3 o 4 al aproximarse a la costa.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó que distintas dependencias federales y los gobiernos estatales coordinan recursos y medidas de atención para responder ante los posibles efectos de los sistemas meteorológicos activos. La funcionaria llamó a la población de las zonas bajo vigilancia a mantenerse informada mediante canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades y ubicar los refugios temporales disponibles en sus localidades. HURACÁN SIMÓN ALCANZA CATEGORÍA 2 Y SE APROXIMA A LAS COSTAS DEL PACÍFICO Según el reporte del SMN de las 9:30 horas, el huracán Simón se localizaba a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema mantenía un desplazamiento hacia el noreste. Velázquez Alzúa explicó que los modelos meteorológicos anticipan un cambio gradual de trayectoria hacia el norte, con una aproximación a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana. Bajo ese escenario, se estima que el ciclón podría alcanzar una intensidad de categoría 3 o 4 al momento de su posible impacto. La evolución de su trayectoria e intensidad será determinante para establecer las medidas de prevención y atención en las comunidades costeras. Por ello, las autoridades mantienen el seguimiento del fenómeno y la coordinación con las entidades que podrían resultar afectadas.

¿QUÉ MUNICIPIOS DE JALISCO Y COLIMA ESTÁN BAJO PREVENCIÓN? La CNPC informó que las zonas de prevención comprenden cinco municipios de Jalisco y tres de Colima, donde se pidió a la población mantenerse alerta ante los cambios en las condiciones meteorológicas. En Jalisco, las localidades incluidas son Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. En Colima, las zonas señaladas son Manzanillo, Armería y Tecomán. La dependencia exhortó a los habitantes de estos municipios a seguir las instrucciones de Protección Civil y de las autoridades locales, así como identificar con anticipación los refugios temporales habilitados en sus comunidades. También recomendó permanecer en resguardo en los domicilios o trasladarse a los refugios cuando así lo indiquen las autoridades. Las medidas buscan facilitar una respuesta oportuna ante posibles lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado asociados con el huracán. INSTALARÁN CENTROS DE MANDO EN PUERTO VALLARTA, CIHUATLÁN Y MANZANILLO Como parte del operativo preventivo, a partir del mediodía se instalarán Centros de Mando en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, así como en Manzanillo, Colima. De acuerdo con la titular de la CNPC, estos espacios serán encabezados por los gobernadores de las entidades correspondientes y permitirán coordinar las acciones de las dependencias federales, estatales y municipales ante la evolución del huracán Simón. En las labores participarán la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Salud. La coordinación interinstitucional contempla la preparación de recursos para atender a la población, responder ante posibles emergencias y mantener comunicación entre las autoridades de las zonas bajo vigilancia.

PROTECCIÓN CIVIL DESPLIEGA RECURSOS DESDE SINALOA HASTA GUERRERO Velázquez Alzúa señaló que el Gobierno de México cuenta con recursos estratégicos distribuidos desde Sinaloa hasta Guerrero para respaldar a la población ante posibles afectaciones en las costas del Pacífico. Además, la Misión de Enlace y Coordinación (ECO) de la CNPC llegó a Puerto Vallarta, Jalisco, con el objetivo de establecer un enlace permanente con las entidades de la región que permanecen bajo vigilancia. Este despliegue busca facilitar la coordinación de las labores preventivas y de respuesta, así como mantener el seguimiento de las condiciones meteorológicas y las necesidades que puedan surgir en las comunidades costeras. La dependencia reiteró el llamado a las personas que habitan en las zonas alertadas a mantenerse atentas a los avisos oficiales y evitar exponerse a condiciones de riesgo. HURACÁN ISAÍAS MANTIENE VIENTOS DE 175 KM/H EN EL GOLFO DE MÉXICO Mientras Simón avanza por el Pacífico, el huracán Isaías, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizaba en el Golfo de México, de acuerdo con el reporte meteorológico de las 6:00 horas. En ese momento, el sistema se encontraba a 590 kilómetros al nor-noreste de Progreso, Yucatán, y a 540 kilómetros al nor-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Isaías presentaba vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, con rachas de hasta 215 kilómetros por hora. Su desplazamiento era hacia el este, a una velocidad de 24 kilómetros por hora. De acuerdo con la información presentada por la CNPC, el ciclón mostraba una tendencia a alejarse hacia el norte del Golfo de México. No obstante, se mantenían condiciones de lluvias muy fuertes, viento y oleaje elevado en regiones del oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema debido a sus condiciones meteorológicas y a los efectos que puede generar en las regiones cercanas, particularmente por las precipitaciones, los vientos y el aumento del oleaje. TORMENTA TROPICAL RACHEL SE DESPLAZA LEJOS DE BAJA CALIFORNIA SUR La tormenta tropical Rachel también forma parte del seguimiento meteorológico, aunque, de acuerdo con el reporte oficial, no representa efectos actuales en el territorio nacional. El sistema se ubicaba en el Pacífico Norte, a mil 535 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presentaba vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de seis kilómetros por hora. Los pronósticos indicaban que Rachel podría debilitarse gradualmente y aproximarse a la península de Baja California durante el fin de semana como remanente. Por el momento, las autoridades no reportaron efectos directos de este sistema en México, aunque continúa bajo vigilancia como parte del seguimiento de los fenómenos meteorológicos activos en los océanos Pacífico y Atlántico.

GOBIERNO DE MÉXICO PIDE SEGUIR AVISOS OFICIALES ANTE LA EVOLUCIÓN DE LOS CICLONES La CNPC mantiene la coordinación con los gobiernos estatales y las dependencias federales para dar seguimiento a los tres sistemas meteorológicos y preparar la atención de posibles emergencias. La prioridad inmediata se concentra en las costas de Jalisco y Colima por la posible aproximación del huracán Simón, mientras que Isaías continúa bajo vigilancia en el Golfo de México y Rachel permanece lejos del territorio nacional. Las autoridades exhortaron a la población de las zonas bajo prevención a consultar los reportes oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y conocer la ubicación de los refugios temporales. La trayectoria y la intensidad de los ciclones pueden cambiar, por lo que las medidas deberán ajustarse conforme se actualicen los pronósticos meteorológicos.

Temas

Clima huracanes Tormentas

Localizaciones

Colima Jalisco

Organizaciones

SMN CNPC

