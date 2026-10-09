Se aproxima Huracán categoría 4 a México; tocará tierra y azotará con fuertes lluvias y vientos a estos estados

El huracán Simón amenaza con intensificarse rápidamente frente a las costas del Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante el fin de semana. El fenómeno, que ya alcanzó la categoría 1 la noche del jueves 8 de octubre, mantiene en alerta a las autoridades por las lluvias torrenciales, los vientos intensos y el oleaje que podría provocar en varios estados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 6:00 horas del viernes, Simón registraba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas superiores. Su centro se encontraba a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a nueve kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes también advirtió que el ciclón podría fortalecerse hasta convertirse en un huracán mayor.

ESTOS ESTADOS ESPERAN LLUVIAS TORRENCIALES El pronóstico meteorológico contempla precipitaciones de distinta intensidad en el occidente y sur del país. Guerrero y Michoacán podrían registrar lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos. Para Oaxaca se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, mientras que en Jalisco y Colima se esperan precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

Las condiciones marítimas también podrían complicarse. Se prevé oleaje de tres a cuatro metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en los dos últimos estados. El SMN estableció una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. La evolución del ciclón y su trayectoria determinarán el alcance de los efectos en tierra.

JALISCO Y MICHOACÁN SUSPENDEN CLASES Ante el riesgo meteorológico, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de clases el viernes 9 y el lunes 12 de octubre en 22 municipios de las regiones Sierra Occidental, Sierra de Amula y Costa Sur. El mandatario explicó que los pronósticos habían cambiado en las últimas horas y que Puerto Vallarta y Manzanillo aparecían en distintos escenarios de trayectoria.

“Primero, hoy por la tarde se preveía que pudiera llegar a Puerto Vallarta, después, cambió su comportamiento para ir hacia la zona de Manzanillo, en Colima. Pero nos acaban de informar que ‘Simón’ podría llegar a las costas de Puerto Vallarta y a las costas de Jalisco”, declaró. Lemus señaló que la suspensión busca “proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes, maestras y maestros”. En Michoacán, las autoridades suspendieron las actividades escolares el jueves 8 y viernes 9 de octubre en siete municipios: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

ISAÍAS TAMBIÉN GENERA LLUVIAS EN EL GOLFO Mientras Simón se fortalece en el Pacífico, el huracán Isaías mantiene efectos meteorológicos en el Golfo de México. El reporte del jueves lo ubicaba como categoría 2, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 km/h. Aunque el sistema se desplazaba hacia el noreste y se alejaba de la península de Yucatán, su circulación todavía favorecía lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. La presencia de ambos ciclones mantiene bajo vigilancia distintas regiones del país, con precipitaciones que podrían ocasionar inundaciones y afectaciones en zonas vulnerables.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL HURACÁN SIMÓN · La escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes en cinco categorías según la velocidad de sus vientos sostenidos. · Un huracán de categoría 4 registra vientos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora. · La categoría prevista no garantiza que un ciclón toque tierra con esa intensidad. Su evolución depende de las condiciones atmosféricas y oceánicas. · Las lluvias de un huracán pueden provocar inundaciones y deslaves incluso en zonas alejadas del punto donde el ciclón toca tierra. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 14 y máxima de 23 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 24 y una mínima de 13 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 25 y mínima de 16. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa y oeste) y Michoacán (costa y este). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Colima, Oaxaca (suroeste y oeste) y Chiapas (centro, este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (este y sur), Puebla (suroeste y sureste) y Veracruz (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (sur), Nayarit (costa y sur), Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (costa), Campeche (costa y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur y en costas de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; disminuyendo por la tarde en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Michoacán y Guerrero. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Colima, Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN HURACÁN Y QUÉ HACER PARA PROTEGERTE? Un huracán es un ciclón tropical que se forma sobre aguas cálidas y se caracteriza por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar lluvias intensas, inundaciones, deslaves, oleaje elevado y daños por sus fuertes vientos. Los huracanes se clasifican en cinco categorías según la velocidad de sus vientos, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, incluso una tormenta tropical o un huracán de menor categoría puede ocasionar afectaciones graves por las inundaciones y las lluvias. ¿QUÉ HACER ANTES DE UN HURACÁN? · Prepara una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio de baterías y documentos importantes protegidos en bolsas impermeables. · Identifica los refugios temporales y las rutas de evacuación de tu localidad. · Asegura puertas, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento. · Mantente informado a través de Protección Civil y los avisos meteorológicos oficiales. ¿QUÉ HACER DURANTE UN HURACÁN? · Permanece en un lugar seguro y evita salir mientras se registren vientos fuertes o lluvias intensas. · Aléjate de ventanas, puertas de vidrio y objetos que puedan romperse o caer. · No cruces calles inundadas, arroyos ni ríos, ya sea a pie o en vehículo. · Desconecta aparatos eléctricos si existe riesgo de inundación y hazlo únicamente si puedes realizarlo sin exponerte. · Mantén tu teléfono cargado y utiliza la radio para seguir las indicaciones de las autoridades. · Si Protección Civil ordena evacuar, hazlo de inmediato y dirígete al refugio indicado.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL HURACÁN? · No salgas inmediatamente cuando disminuya el viento: podría tratarse del ojo del huracán y las condiciones peligrosas podrían regresar. · Evita cables caídos, postes dañados y zonas inundadas. · No consumas agua ni alimentos que hayan tenido contacto con aguas contaminadas. · Regresa a tu vivienda únicamente cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. · Reporta emergencias y daños que representen un peligro para la población a los servicios correspondientes. RECUERDA: la prevención puede salvar vidas. Sigue las indicaciones de Protección Civil y consulta los avisos oficiales durante toda la emergencia.