Champions League perdería su icónico balón de estrellas: Nike reemplazará a Adidas

El balón con estrellas de la Champions League podría tener los días contados. A partir de la Temporada 2027-2028, Nike se perfila para sustituir a Adidas y amenaza con retirar un diseño emblemático del futbol. UC3, empresa conjunta de la UEFA y European Football Clubs, abrió negociaciones exclusivas con Nike para proveer los balones de sus torneos masculinos entre 2027 y 2031. El paquete incluye Champions League, Europa League y Conference League. El acuerdo y el nuevo modelo aún no fueron presentados, pero Adidas informó que no renovará después de 25 años.

El cambio va más allá del logotipo. Adidas introdujo en 2001 la línea Finale, cuya composición de estrellas reproduce la identidad visual de la Champions. Colores, texturas y tecnologías cambiaron desde entonces, pero el “Starball” permaneció como símbolo de las grandes noches europeas. ¿Por qué podría desaparecer el balón de estrellas de la Champions? Reportes en Inglaterra señalan que Adidas conserva los derechos del diseño aplicado a la pelota. Eso obligaría a Nike y UC3 a crear una imagen distinta para la campaña 2027-2028. No significa que la UEFA abandonará las estrellas de su emblema, sino que el esférico ya no tendría necesariamente la apariencia que lo distinguió durante más de dos décadas. La despedida de Adidas llegaría en la Final de la Champions League de 2027, programada para el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Nike volvería a terreno conocido: la empresa estadounidense suministró balones a la UEFA entre 1997 y 2001.

El movimiento responde además a una batalla comercial. Nike habría superado a Adidas y Puma con una propuesta cercana a 45 millones de dólares anuales, casi el doble de la cuota vigente. Por primera vez, la licitación agrupó los derechos de balón de los tres principales torneos masculinos de clubes de la UEFA. Para Nike, colocar su Swoosh en la Champions representa una vitrina de casi mil 200 millones de espectadores. Para los aficionados, el impacto será sentimental: cambiaría una imagen ligada a himnos, remontadas, finales y campeones. Falta conocer el balón oficial, pero la Champions prepara una nueva era y su pelota más famosa podría quedarse sin estrellas.