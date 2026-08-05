México arrasa en Santo Domingo 2026: gimnasia y esgrima desatan lluvia de medallas

México convirtió los aparatos y las pistas en una fábrica de metales. La delegación nacional firmó otra jornada de autoridad este miércoles en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con gimnasia artística y esgrima como sus disciplinas más productivas: cuatro medallas cada una y cuatro oros combinados. La gimnasia escribió su capítulo estelar con un 1-2 mexicano en el salto femenil. Natalia Escalera y Victoria Mata terminaron igualadas con 13.300 puntos, por lo que el desempate favoreció a Escalera gracias a su ejecución individual de mayor calificación, de 13.700. El oro fue para la bajacaliforniana y la plata para Mata. La regiomontana respondió en las barras asimétricas con una rutina de 12.950 unidades y conquistó el título centroamericano. Juan Pablo Porras completó el póquer de preseas al quedarse con el bronce en caballo con arzones, con 12.900 puntos. México cerró cinco finales con dos oros, una plata y un bronce.

La esgrima contestó con idéntica cantidad. Frania Tejeda soportó un combate cerrado ante la venezolana Lizze Asís y aceleró en el último periodo para imponerse 15-12 en la final de espada individual femenil. María José Ramírez también alcanzó las semifinales y aseguró el bronce de la misma prueba. En sable varonil, Brandon Romo tomó el control desde el primer periodo y derrotó 15-8 al venezolano Simón Durán para subir a lo más alto del podio. Gibrán Zea agregó otro bronce al avanzar hasta semifinales. El balance fue contundente: dos títulos y dos terceros lugares.

La cosecha se extendió a la piscina. Camila Argumedo abrió la mañana con el oro en solo técnico femenil de natación artística tras sumar 233.9400 puntos; Diego Villalobos obtuvo la plata en la prueba varonil y, por la tarde, el equipo mexicano dominó la rutina técnica para entregar un segundo campeonato a la disciplina. También hubo dominio en pentatlón moderno. Duilio Carrillo ganó la prueba individual masculina con 1,541 puntos y encabezó un 1-2 nacional junto a Manuel Padilla, segundo con 1,524. En la rama femenil, Mayan Oliver se llevó la plata con 1,381 unidades, apenas siete menos que la guatemalteca Sofía Cabrera. El atletismo aportó un oro envuelto en drama. Eduardo Herrera cruzó primero en los mil 500 metros, pero fue descalificado por obstrucción después de una revisión. Ryan Adams, inicialmente segundo con 3:47.06, ascendió al primer lugar y conservó el título para México.

La jornada también premió la precisión de Elba Vega, campeona en pistola femenil de 25 metros, prueba en la que Andrea Ibarra obtuvo bronce.

Ximena Aparicio y Cecilia Martínez fueron terceras en el C2 500 metros del canotaje; el equipo de salto ecuestre consiguió plata, mientras Leonel Cárdenas y César Salazar subieron al tercer peldaño en dobles varoniles de squash. Con metales repartidos entre aparatos, armas, agua, pista y cancha, México volvió a exhibir profundidad y se mantuvo firme en la cima. Al corte de esta información, el medallero oficial lo colocaba con 139 oros, 91 platas y 82 bronces: 312 preseas y una ventaja cada vez más difícil de discutir.