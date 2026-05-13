Pepe Segarra ya es histórico... ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

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    Pepe Segarra ya es histórico... ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano
    El cronista deportivo Pepe Segarra fue elegido para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano como parte de la Clase 2026. VANGUARDIA/ARCHIVO

Pepe Segarra fue elegido para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano junto a Miguel Ojeda, Pablo Ortega, Erubiel Durazo y otras figuras históricas

La voz de miles de juegos, noches de Serie Mundial y transmisiones inolvidables ya tiene un lugar asegurado en la historia del deporte mexicano. Pepe Segarra fue elegido oficialmente para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano como parte de la Clase 2026, reconocimiento que consolida décadas de trayectoria dentro del periodismo deportivo.

El histórico comentarista fue seleccionado en la categoría de cronista tras una carrera marcada por transmisiones de la Liga Mexicana de Beisbol, Grandes Ligas y eventos emblemáticos como Juegos de Estrellas y Series Mundiales. Su estilo cercano y su pasión por el “Rey de los Deportes” lo convirtieron en una de las voces más reconocidas del país.

Segarra también es recordado por integrar a los famosos “Tres Amigos” junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak durante su etapa en Televisa, una generación de narradores que marcó época para millones de aficionados al deporte en México.

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UNA GENERACIÓN HISTÓRICA ENTRARÁ AL RECINTO DE LOS INMORTALES

La Asamblea de Elección del Salón de la Fama definió a los nuevos integrantes que serán entronizados en el recinto ubicado dentro del Parque Fundidora, espacio considerado uno de los lugares más emblemáticos del deporte nacional.

Como cada año, fueron reconocidas figuras en distintas categorías: beisbol nacional, mexicanos destacados en Grandes Ligas, veteranos y cronistas deportivos.

Los nuevos integrantes de la Clase 2026 son:

• Miguel Ojeda

• Pablo Ortega

• Mike Paul

• Erubiel Durazo

• Rodrigo López

• Ricardo Solís

• Pepe Segarra

Cada uno dejó huella desde distintos frentes: algunos como figuras históricas de la Liga Mexicana y otros como representantes mexicanos dentro de las Grandes Ligas.

FIGURAS QUE MARCARON ÉPOCA EN EL DIAMANTE

Entre los seleccionados destaca Miguel Ojeda, histórico receptor de los Diablos Rojos del México y figura importante de los Venados de Mazatlán. Además, tuvo paso por organizaciones de MLB como Padres de San Diego, Rangers de Texas y Marineros de Seattle.

Otro nombre relevante es Pablo Ortega, conocido como “El Maestro”, uno de los lanzadores más consistentes en la historia de los Tigres de Quintana Roo. Ortega también representó a México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2006 y 2009.

“Una persona de la industria beisbolera sabe el peso histórico que tienen estos nombres dentro del diamante mexicano”, comentaron aficionados tras darse a conocer la elección.

Mike Paul también logró ingresar gracias a sus destacadas actuaciones como pitcher, especialmente durante su etapa con los Saraperos de Saltillo, equipo con el que se convirtió en referente durante finales de los años setenta y principios de los ochenta.

LOS MEXICANOS QUE BRILLARON EN GRANDES LIGAS

La Clase 2026 también reconoce a mexicanos que dejaron huella en las Grandes Ligas. Uno de ellos es Erubiel Durazo, recordado por su poder ofensivo y por formar parte del campeonato de Serie Mundial conseguido por los Arizona Diamondbacks en 2001.

Durazo conectó un jonrón decisivo ante Tom Glavine en la Serie de Campeonato frente a los Atlanta Braves y terminó su carrera con 94 cuadrangulares en MLB, cifra que lo mantiene entre los mexicanos más poderosos al bate.

Rodrigo López también fue reconocido por su trayectoria como pitcher en Grandes Ligas. El ex lanzador tuvo un brillante arranque con los Baltimore Orioles y finalizó su carrera con 81 victorias, colocándose entre los mexicanos más ganadores en la historia de MLB.

Por su parte, Ricardo Solís ingresó en la categoría de veteranos gracias a su legado tanto en la Liga Mexicana de Beisbol como en la Liga Mexicana del Pacífico, donde brilló especialmente con los Naranjeros de Hermosillo y Saraperos de Saltillo.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA CLASE 2026 DEL SALÓN DE LA FAMA

• Pepe Segarra será reconocido en la categoría de cronista deportivo.

• El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano se encuentra dentro de Parque Fundidora, en Monterrey.

• Erubiel Durazo fue campeón de Serie Mundial con Arizona Diamondbacks en 2001.

• Rodrigo López terminó su carrera con 81 victorias en Grandes Ligas.

• Pablo Ortega y Miguel Ojeda compartieron 15 temporadas con Venados de Mazatlán.

• Mike Paul destacó como uno de los pitchers más dominantes de finales de los años setenta.

• Pepe Segarra formó parte de los famosos “Tres Amigos” junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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