Exaltan a Ricardo Solís al Salón de la Fama; Saraperos celebra a su ‘brazo de hierro’

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    Exaltan a Ricardo Solís al Salón de la Fama; Saraperos celebra a su ‘brazo de hierro’
    El histórico zurdo de Saraperos de Saltillo construyó una carrera de 19 temporadas en el beisbol profesional. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO Y JOSÉ LUIS DÁVILA

El histórico pitcher de Saraperos de Saltillo dejó una trayectoria de 19 temporadas y más de 160 victorias en la Liga Mexicana de Beisbol

El nombre de Ricardo Solís Pérez quedó oficialmente inscrito entre los inmortales del diamante mexicano. El histórico exlanzador zurdo de los Saraperos de Saltillo fue exaltado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano como parte de la Clase 2026 en la categoría de veteranos.

La noticia fue celebrada por la organización sarapera a través de sus redes sociales, donde reconocieron la trayectoria de uno de los pitchers más importantes en la historia del club.

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Solís dejó huella durante 19 temporadas como profesional entre la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, construyendo una carrera marcada por la constancia, la resistencia y el dominio desde la loma. En la LMB acumuló 163 victorias, 151 derrotas y una efectividad de 3.99, además de registrar 1,239 ponches, 28 blanqueadas y 101 juegos completos.

En el circuito invernal también tuvo números destacados con 82 triunfos, 61 derrotas y una efectividad de 2.87, consolidándose como uno de los brazos más confiables de su época.

Dentro de la historia de los Saraperos, Ricardo Solís es especialmente recordado por su participación en la temporada de 1988, campaña en la que Saltillo alcanzó el subcampeonato tras disputar la Serie Final frente a los Diablos Rojos del México. Su aporte en el staff de pitcheo fue clave para que la novena coahuilense protagonizara una de las temporadas más recordadas por la afición.

Con el paso de los años, el zurdo ganó el apodo de “brazo de hierro”, gracias a su durabilidad y capacidad para mantenerse activo incluso en ligas de veteranos cuando rondaba los 60 años de edad.

Tras concluir su etapa como jugador, Solís continuó ligado a la organización de Saraperos, donde también trabajó como coach de bullpen, compartiendo experiencia con nuevas generaciones dentro del club.

La exaltación de Ricardo Solís representa un reconocimiento a una carrera construida durante casi dos décadas en el beisbol profesional mexicano y reafirma su lugar como una de las figuras históricas más importantes que han vestido la franela de los Saraperos de Saltillo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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