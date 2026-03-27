Piedras Negras alberga histórico nacional de deporte adaptado

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Deportes
/ 27 marzo 2026
    Piedras Negras alberga histórico nacional de deporte adaptado
    Alrededor de 600 atletas participan en el Primer Nacional de Deporte Adaptado en Piedras Negras. FOTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS

Con la participación de 24 delegaciones del país, Piedras Negras alberga el Primer Nacional para deportistas con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral

Con la participación de cerca de 600 competidores provenientes de 24 delegaciones, este sábado inició en Piedras Negras el Primer Nacional para Deportistas con Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down, Autismo y Parálisis Cerebral, un evento que reúne distintas disciplinas y que marca un precedente en el calendario deportivo del país.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Santiago V. González”, donde autoridades deportivas y municipales dieron la bienvenida a las y los atletas que competirán durante el fin de semana.

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El acto inaugural fue encabezado por Rommel Pacheco, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien destacó el papel del deporte como herramienta de cambio social. Durante su mensaje, señaló que el respaldo familiar es un elemento clave en el desarrollo de los deportistas, tanto en lo competitivo como en lo personal.

El funcionario también reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia, al considerar que su acompañamiento resulta fundamental para que las y los atletas puedan participar en este tipo de competencias. Subrayó que la constancia y la disciplina son factores que impulsan el crecimiento de quienes practican deporte adaptado.

Por su parte, el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González agradeció que el municipio haya sido elegido como sede de esta competencia nacional. En su intervención, expresó el compromiso de la administración local para garantizar el desarrollo adecuado del evento y reiteró la importancia de generar espacios incluyentes.

El edil también solicitó que se hiciera llegar un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se manifiesta la disposición del gobierno municipal para seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el deporte adaptado en el país.

Las delegaciones participantes representan a estados como Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, entre otros, lo que da muestra del alcance nacional de esta competencia.

Las actividades deportivas se desarrollarán durante el sábado y domingo, con encuentros en distintas disciplinas. Más allá de los resultados, el evento busca fomentar la inclusión, promover el talento deportivo y generar espacios de participación para personas con discapacidad en México.

Con información de El Siglo de Torreón

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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