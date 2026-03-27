Colocan nuevas butacas en el Estadio Olímpico de Saltillo

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/ 27 marzo 2026
    Colocan nuevas butacas en el Estadio Olímpico de Saltillo
    Saraperos de Saltillo donaron el mobiliario colocado en el inmueble deportivo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIAMX
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El recinto inicia su proceso de rehabilitación con la colocación de nuevas butacas, en un esfuerzo conjunto entre autoridades deportivas y clubes locales para mejorar sus condiciones

La renovación del Estadio Olímpico de Saltillo ha comenzado a tomar forma con una de las primeras acciones visibles: la instalación de nuevas butacas en las gradas, como parte de un plan progresivo de mejora para este inmueble deportivo.

El anuncio fue realizado por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), que compartió imágenes en video del proceso, en el que se observa la colocación del mobiliario que fue donado por la directiva de los Saraperos de Saltillo. A esta iniciativa también se sumó el Saltillo Soccer, colaborando en las labores de instalación, en un esfuerzo conjunto entre instituciones deportivas de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saltillo-pierde-a-su-refuerzo-japones-kuniyoshi-se-despide-por-lesion-en-la-espalda-FO19712025

Esta intervención forma parte de una estrategia más amplia para rehabilitar el estadio, el cual presenta un deterioro considerable tras décadas sin recibir una renovación integral. De acuerdo con lo informado previamente por el titular del Inedec, Antonio Cepeda Licón, el inmueble acumula cerca de 50 años sin una intervención de fondo, lo que ha impactado en su funcionalidad y condiciones de uso.

El proyecto contempla diversas acciones prioritarias, entre ellas la rehabilitación de sanitarios, mejoras en el sistema de iluminación, trabajos de pintura general y la reparación de la barda perimetral que sufrió daños por lluvias. La colocación de butacas se suma a esta lista como un paso inicial enfocado en mejorar la experiencia de quienes asisten a eventos deportivos y actividades en el lugar.

La inversión estimada para una rehabilitación completa del Estadio Olímpico supera los 100 millones de pesos, por lo que las autoridades han señalado que los trabajos se realizarán de manera gradual, conforme se gestionen los recursos necesarios.

Además del estadio principal, el complejo incluye espacios destinados a disciplinas como halterofilia, tiro deportivo y luchas asociadas, los cuales también requieren atención para garantizar condiciones adecuadas para atletas.

Pese al estado actual del inmueble, se mantiene la programación de eventos, como el concierto del cantante sonorense Carin León el próximo 2 de mayo, lo que refuerza la importancia de avanzar en su rehabilitación.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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