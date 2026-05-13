¿Por qué quedó libre? Cuatrero apela sentencia por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

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    ¿Por qué quedó libre? Cuatrero apela sentencia por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer
    Cuatrero continuará su proceso en libertad mientras apela la sentencia por tentativa de feminicidio y violencia familiar contra Stephanie Vaquer. FOTO: TANIA VICTORIA

El luchador mexicano había sido sentenciado a 12 años y ocho meses de prisión, pero continuará en libertad bajo caución, y luchando, mientras su defensa recurre el fallo judicial

El caso judicial contra Cuatrero, luchador mexicano e integrante de la Dinastía Dinamita, sumó un nuevo capítulo luego de que se confirmara que continuará su proceso en libertad mientras apela la sentencia por tentativa de feminicidio y violencia familiar en contra de Stephanie Vaquer, actual figura de WWE.

Rogelio “N” fue declarado culpable y recibió una condena de 12 años y ocho meses de prisión; sin embargo, la resolución aún no está firme, por lo que su defensa buscará recurrir a los recursos legales disponibles, entre ellos la apelación y eventualmente el amparo, con la intención de reducir la pena o revertir el fallo.

De acuerdo con reportes publicados este miércoles, el luchador podrá permanecer en libertad bajo caución durante el tiempo que tarde la revisión del caso, un proceso que podría extenderse por varios meses, incluso entre uno y 18 meses, dependiendo de los tiempos judiciales y de la estrategia legal de su defensa.

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La medida no significa que el caso haya terminado ni que la sentencia haya sido anulada. Cuatrero deberá seguir sujeto a medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente ante las autoridades, mantenerse vinculado al proceso judicial, no acercarse a Stephanie Vaquer y cumplir con la reparación del daño establecida por la autoridad.

Uno de los puntos que más ha generado reacción en el entorno de la lucha libre mexicana es que, mientras se resuelve la apelación, Cuatrero podría mantenerse activo en el circuito independiente.

Reportes de medios nacionales señalan que el hijo de Carmelo Reyes, mejor conocido como Cien Caras, tendría la posibilidad de seguir luchando mientras no exista una resolución definitiva que modifique su situación jurídica.

La sentencia contra Rogelio “N” fue dictada por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar. El caso inició en 2023, tras la denuncia presentada por Stephanie Vaquer, quien entonces formaba parte del Consejo Mundial de Lucha Libre y posteriormente consolidó su carrera internacional hasta llegar a WWE.

El caso provocó impacto dentro y fuera del pancracio mexicano debido a la relevancia de ambos nombres en la industria. Cuatrero, miembro de una de las familias más reconocidas de la lucha libre nacional, había sido señalado por hechos relacionados con una agresión contra Vaquer, mientras que la luchadora chilena continuó su carrera hasta convertirse en una de las figuras latinoamericanas más destacadas del escenario internacional.

Aunque la defensa todavía tiene margen para impugnar, la declaración de culpabilidad y la sentencia representan uno de los momentos más importantes del proceso. Por ahora, el panorama legal se mantiene abierto: la condena puede ser confirmada, modificada o incluso revocada, dependiendo de lo que determinen las instancias superiores.

Mientras tanto, Cuatrero continuará en libertad supervisada y con posibilidad de presentarse en funciones de lucha libre, una situación que ha generado debate entre aficionados, promotores y seguidores del caso, especialmente por tratarse de una sentencia relacionada con violencia contra una mujer y una figura pública como Stephanie Vaquer.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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