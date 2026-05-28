¿Alexis Vega podría perderse el Mundial 2026? Su lesión preocupa a Javier Aguirre

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    ¿Alexis Vega podría perderse el Mundial 2026? Su lesión preocupa a Javier Aguirre
    La lesión en la rodilla de Alexis Vega mantiene en alerta a Javier Aguirre y al cuerpo técnico de la Selección Mexicana. FOTO: MEXSPORT

El delantero no ha mostrado plenitud física en la concentración del Tri y César “Chino” Huerta apareció como alternativa rumbo al Mundial de 2026

La posibilidad de que Alexis Vega llegue en condiciones al Mundial de 2026 comenzó a generar dudas dentro de la Selección Mexicana. La situación física del atacante de Toluca mantiene atento al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, que incluso tomó medidas de prevención al convocar de último momento a César “Chino” Huerta.

Aunque la presencia del futbolista del Anderlecht sorprendió debido a la poca actividad que tuvo recientemente en Bélgica, dentro del Tricolor la decisión tendría una explicación clara: la incertidumbre sobre la recuperación de Vega.

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De acuerdo con personas cercanas a la concentración nacional, Aguirre no ha visto al delantero en plenitud desde el inicio de los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento, el pasado 6 de mayo. La preocupación aumentó después del partido amistoso ante Ghana, donde el atacante mostró molestias físicas y un desempeño que dejó dudas en el cuerpo técnico.

Durante varios lapsos del encuentro, Vega evidenció incomodidad en la rodilla derecha, una lesión que lo ha acompañado en los últimos meses y que incluso lo llevó al quirófano mientras todavía era jugador de Toluca. Esa situación provocó que tuviera menor participación en la Liga MX y ahora vuelve a poner en riesgo su lugar rumbo a la Copa del Mundo.

En el entorno de la Selección consideran clave lo que pueda mostrar en el próximo compromiso ante Australia. Aguirre y su equipo evaluarán si existe una mejoría suficiente para mantenerlo dentro del proyecto mundialista o si será necesario abrirle espacio a otro futbolista.

Ahí aparece César Huerta como una alternativa inmediata. El exjugador de Pumas también viene saliendo de una lesión en el pubis que lo mantuvo fuera de actividad por más de seis meses, pero el cuerpo técnico considera que puede aportar variantes ofensivas si Alexis no logra recuperarse completamente.

El escenario todavía no está definido. Una de las opciones es que Aguirre decida conservar a Vega dentro de la concentración mientras sigue observando su evolución física, manteniendo al “Chino” Huerta como respaldo en caso de emergencia.

Sin embargo, también existe la posibilidad de un ajuste mayor en la lista. Si Vega no logra convencer al cuerpo técnico, otro de los nombres que podría entrar es Alejandro Gómez, quien actualmente trabaja como sparring en la concentración nacional.

La situación abre nuevamente el debate sobre el estado físico de algunos jugadores mexicanos a un año del Mundial de 2026. En el caso de Alexis Vega, el tiempo empieza a jugar en contra y cada entrenamiento será determinante para mantenerse dentro de los planes de Javier Aguirre.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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